हिमाचल में सर्दी का सितम बढ़ा; ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी, एक हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों विशेषकर लाहौल-स्पीति और किन्नौर के पर्वतीय दर्रों में बीती रात और आज सुबह ताजा बर्फबारी हुई है। इससे इन इलाकों में ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है। विश्व-विख्यात रोहतांग दर्रा सफेद चादर में लिपटा दिखाई दिया, जहां अभी भी हल्की बर्फबारी का दौर जारी है।

मनाली शहर, सोलंग घाटी और आसपास के गांवों में आसमान में हल्के बादल छाए रहे, जबकि पर्यटक सीजन की पहली बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिमला और मनाली में इस मौसम की पहली बड़ी बर्फबारी अब भी प्रतीक्षा में है। हालांकि परंपरागत रूप से शिमला में दिसंबर के दूसरे-तीसरे सप्ताह में बर्फ गिरती है।

शिमला सहित मैदानी जिलों के अनेक स्थानों में आज सुबह धूप खिली, जिसने लोगों को कड़ाके की ठंड के बीच थोड़ी राहत दी, जबकि बीती रात कुछ जगहों पर तेज़ हवाएं चलीं। प्रदेश में पिछले लगभग एक महीने से सूखा पड़ा है, जिससे कृषि और जलस्रोतों पर असर पड़ा है। ऊंचे इलाकों में तापमान के शून्य के नीचे पहुंचने से प्राकृतिक जलस्त्रोत, नालों और झरनों में पानी जम गया है।

कहां कितना तापमान सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति जिला के कुकुमसेरी में -6.2 डिग्री सेल्सियस और ताबो में -1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इनके बाद सबसे ठंडे स्थानों में कल्पा 2.6, सोलन 3.7, नारकण्डा 3.7, रिकांगपिओ 3.5, सराहन 4.1 और बरठी में 4.8 डिग्री सेल्सियस रहे। अन्य प्रमुख शहरों में शिमला 9.5, मनाली 6.7, कुल्लू-भुंतर 6.5, धर्मशाला 6.8, मंडी 7.1, बिलासपुर 7.7, हमीरपुर 5.7, ऊना 5.4, सुंदरनगर 5.7, पांवटा साहिब 9.0, जुब्बलहट्टी 9.8, नाहन 9.8, पालमपुर 7.0, कांगड़ा 7.0, देहरा गोपिपुर 6.0, भरमौर 7.8, बाजौरा 6.6, कुफ़री में 6.4, नेरी में 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए।

मैदानी जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है और सुबह-शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले दो दिनों यानी 9 और 10 दिसंबर के लिए बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते यातायात में बाधा और दृश्यता कम होने की संभावना जताई गई है। वहीं, पूरे प्रदेश में 14 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।

बर्फबारी और फिसलन को देखते हुए 428 किलोमीटर लंबा लेह–मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग-3 आज से वाहनों की आवाजाही के लिए आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है। यह राजमार्ग अगले वर्ष गर्मियों में दर्रों से बर्फ हटने के बाद ही दुबारा खोला जाएगा। लद्दाख को हिमाचल से जोड़ने वाला यह मार्ग सेना, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, पर्यटन और स्थानीय आवागमन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिव मार्ग है।