Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़fraud on name of elon musk in himachal pradesh shimla
मैं एलन मस्क हूं; टेस्ला कार और सोने के लालच में लाखों गंवा बैठा शख्स

मैं एलन मस्क हूं; टेस्ला कार और सोने के लालच में लाखों गंवा बैठा शख्स

संक्षेप:

मशहूर अरबपति और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क के नाम पर ठगों ने एक व्यक्ति को ऐसा झांसा दिया कि वह लाखों रुपये गंवा बैठा। ठग ने खुद को एलन मस्क बताते हुए टेस्ला कार और सोना भेजने का लालच दिया था।

Jan 20, 2026 05:21 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

सोशल मीडिया पर चमकदार ऑफर और नामी हस्तियों के नाम पर किए जा रहे दावों के पीछे कितना बड़ा जाल हो सकता है। इसका ताजा उदाहरण हिमाचल की राजधानी शिमला में सामने आया है। यहां मशहूर अरबपति और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क के नाम पर ठगों ने एक व्यक्ति को ऐसा झांसा दिया कि वह लाखों रुपये गंवा बैठा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामले के अनुसार छोटा शिमला निवासी एक व्यक्ति ‘थ्रेड’ एप्लिकेशन पर ऑनलाइन ब्राउजिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और खुद को एलन मस्क बताते हुए बातचीत शुरू की। ठग ने दावा किया कि शिकायतकर्ता यानी पीड़ित को उपहार स्वरूप एक नई टेस्ला कार, नकद राशि और करीब 2.3 करोड़ रुपये मूल्य का सोना दिया जाएगा। इस आकर्षक ऑफर ने पीड़ित को भरोसे में ले लिया।

धीरे-धीरे बढ़ती गई रकम

इसके बाद ठग ने खुद को टेस्ला की ‘डिलीवरी टीम’ से जुड़ा बताते हुए एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करने को कहा। बातचीत के दौरान डिलीवरी चार्ज, प्रोसेसिंग फीस और टैक्स के नाम पर उनसे पैसे मांगे जाने लगे। शुरुआत में दो हजार, फिर पांच हजार और इसके बाद किस्तों में रकम बढ़ती चली गई। ठगों ने हर बार यह भरोसा दिलाया कि अगली भुगतान के बाद पैकेज तुरंत भेज दिया जाएगा।

11.87 लाख दे बैठा पीड़ित, और मांगते रहे ठग

इस तरह अलग-अलग किश्तों में धन सिंह से कुल 11 लाख 87 हजार 644 रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए। बावजूद इसके न तो कोई टेस्ला कार मिली, न नकद राशि और न ही सोने से जुड़ा कोई प्रमाण। उल्टा, ठग लगातार और पैसे की मांग करते रहे। जब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ, तब उन्होंने पुलिस का रुख किया। इस मामले में थाना छोटा शिमला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (2) और आईटी एक्ट की धारा 66सी व 66डी के तहत केस दर्ज किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने किया सावधान

पुलिस का कहना है कि यह एक संगठित साइबर ठगी का मामला प्रतीत होता है। इसमें फर्जी पहचान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। बैंक ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है ताकि ठगों तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी बड़े ऑफर, विदेशी उपहार या मशहूर हस्तियों के नाम से आने वाले संदेशों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन पर सूचना दें जिससे समय रहते ऐसे जाल से बचा जा सके।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Himachal Pradesh News Elon Musk

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।