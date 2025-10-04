आइसक्रीम खिलाने के बहाने 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, 45 साल का आरोपी गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। 45 साल के शख्स पर बच्ची से रेप करने के प्रयास का आरोप लगा है। आरोपी आइसक्रीम विक्रेता है। उसने आइसक्रीम खिलाने का झांसा देकर मासूम से घिनौनी हरकत कर डाली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

हिमाचल प्रदेश में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। 45 साल के शख्स पर बच्ची से रेप करने के प्रयास का आरोप लगा है। आरोपी आइसक्रीम विक्रेता है। उसने आइसक्रीम खिलाने का झांसा देकर मासूम से घिनौनी हरकत कर डाली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित रेप की धाराओं में केस दर्ज हुआ है।

ये हैरान कर देने वाली वारदात शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के तहत झाकड़ी थाना क्षेत्र में सामने आई है। आरोपी आइसक्रीम विक्रेता है। वह मूल रूप से राजस्थान का निवासी है और झाकड़ी क्षेत्र में आइसक्रीम का स्टॉल लगाता है।

पीड़ित बच्ची की मां द्वारा पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपी रोशन लाल (45) उसकी बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के बहाने अपने स्टाल पर ले गया और फिर उसने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। ये घटना 3 अक्तूबर की है। बच्ची की मां ने आरोपी को रंगे हाथों घिनौनी हरकत करते हुए देखा। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पीड़ित बच्ची के परिजनों की भी इलाके में दुकान है और वारदात से पहले मासूम बच्ची अपने परिजनों संग दुकान में थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी उसकी दुकान से जब बच्ची को ले गया था, तब उनकी दुकान पर कुछ ग्राहक भी मौजूद थे। पीड़िता की माँ ने शिकायत में कहा है कि ग्राहकों को सामान देने के बाद जब वह अपनी बेटी को लेने आईसक्रीम स्टॉल की तरफ बढ़ी, तो देखा कि आइसक्रीम विक्रेता उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था।

डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने शनिवार को बताया कि शिकायत के आधार पर झाकड़ी थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 62 व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिमांड पर लेने के लिए अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा।