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अखबार में समोसे-पकौड़े बेचने पर होगा ऐक्शन? उपभोक्ता परिषद ने हिमाचल में कर दी ये मांग

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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अगर आप भी अखबार में लपेट कर समोसे-पकौड़े जैसी खाद्य सामग्री बेचते या खरीदते हैं तो एक बार यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने लोगों की सेहत का हवाला देकर प्रदेश सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग की है।

अखबार में समोसे-पकौड़े बेचने पर होगा ऐक्शन? उपभोक्ता परिषद ने हिमाचल में कर दी ये मांग

हिमाचल प्रदेश में समोसे, पकौड़े, जलेबी और अन्य खाद्य पदार्थ अखबार में लपेटकर या अखबार के कागज पर परोसने की आम होती जा रही आदत पर अब सवाल उठने लगे हैं। हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की है। परिषद का कहना है कि लोगों की सेहत से जुड़े इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

दरअसल, हिमाचल में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पहले से ही प्रतिबंध लागू है। ऐसे में कई दुकानदार और रेहड़ी-फड़ी संचालक पॉलीथिन की जगह अखबारों के लिफाफे बनाकर ग्राहकों को सामान देने लगे हैं। खासकर खाद्य पदार्थों को अखबार के कागज में लपेटकर या उसी पर रखकर परोसने की प्रथा कई जगह देखने को मिलती है। हालांकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, अखबार का कागज भोजन के सीधे संपर्क के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता।

नियमों की अनदेखी का आरोप

हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष जोगेंद्र कंवर और उपाध्यक्ष रणजीत सिंह धीमान ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भी कई दुकानदार खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से अखबार या अन्य प्रिन्टेड कागजों के इस्तेमाल को खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और परोसने के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है। इसके बावजूद नियमों का पालन पूरी तरह नहीं हो रहा है।

अखबार छपाई की इंक में होते हैं कई केमिकल्स

परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि अखबारों में इस्तेमाल होने वाला रीसाइकिल कागज और छपाई की स्याही कई प्रकार के केमिकल्स से युक्त होती है। जब गर्म समोसे, पकौड़े, परांठे, टिक्की या अन्य खाद्य पदार्थ इन कागजों के संपर्क में आते हैं तो स्याही और केमिकल्स के भोजन में मिलने की आशंका बढ़ जाती है। इससे पेट संबंधी संक्रमण, पाचन तंत्र की समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं। विशेषज्ञ भी समय-समय पर ऐसे खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह देते रहे हैं।

विशेष जागरूकता अभियान चलाने की मांग

परिषद ने मांग की है कि शिमला सहित पूरे हिमाचल में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाए और खाद्य पदार्थों को अखबार में परोसने या पैक करने वाले दुकानदारों को पहले जागरूक किया जाए। इसके बाद भी नियमों की अनदेखी होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। परिषद ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने और अन्य कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, इसलिए लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

उपभोक्ताओं से भी अपील

साथ ही उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे अखबार में लपेटा या परोसा गया भोजन लेने से बचें और यदि कहीं ऐसा हो रहा है तो इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दें। परिषद का कहना है कि सुरक्षित भोजन हर उपभोक्ता का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना प्रशासन, कारोबारियों और आम लोगों की साझा जिम्मेदारी है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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