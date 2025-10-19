टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप पर शिमला में FIR, महर्षि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी का आरोप

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में टीवी चैनल 'आजतक' की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यहां वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में टीवी चैनल 'आजतक' की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज हुआ है। शिकायत के अनुसार अंजना ओम कश्यप ने अपने चैनल के एक कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिससे समुदाय में गहरी नाराजगी फैली है।

शिमला के सदर पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया है। यह एफआईआर धारा 3(1)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और धारा 299 बीएनएस के तहत पंजीकृत की गई है। शिकायतकर्ता प्रीत पाल मट्टू, बाबा साहेब अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी शिमला के अध्यक्ष हैं।

शिकायत में कहा गया है कि 8 अक्तूबर को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर आजतक चैनल का एक वीडियो देखा था। इस वीडियो में एंकर अंजना ओम कश्यप और चैनल के मुख्य संपादक अरुण पुरी ने महर्षि वाल्मीकि से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उनकी महर्षि वाल्मीकि को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार इस टिप्पणी ने वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है और एक महान ऋषि का अपमान किया गया है, जो अस्वीकार्य है।

पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, मामले से संबंधित सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। शिकायतकर्ता प्रीत पाल मट्टू ने कहा कि यह सिर्फ एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे समाज के सम्मान का मामला है। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी को भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हिम्मत न हो।

गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब के लुधियाना में भी इसी मामले को लेकर अंजना ओम कश्यप और आजतक के मुख्य संपादक अरुण पुरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।