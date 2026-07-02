ससुर की घिनौती हरकत, बहू को भेजे अश्लील वीडियो और मैसेज; मायके पहुंचकर जान से मारने की धमकी भी दी
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक महिला ने अपने ही ससूर पर छेड़खानी का आरोप लगया है। महिला का आरोप है कि ससुर बीते काफी समय से उसे परेशान कर रहा है। महिला ने कहा है कि ससुर ने उसे अश्लील वीडियो भी भेजे हैं।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक शादीशुदा महिला ने कथित तौर पर अपने ही ससुर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि ससुर उसे सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज और वीडियो भेजता है।
महिला का कहना है कि ससुर उसे बीते कुछ समय से लगातार परेशान कर रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और महिला की शिकायत और आरोपों के आधार पर आगे की जांच में जुट गई है। महिला का कहना है कि उसने अबतक सामाजिक डर से शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी।
बीते 10 महीने से अपने माता-मिता के पास रह रही
हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक, महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि वे बीते 10 महीने से अपने माता-मिता के पास रह रही है क्योंकि वह अपने ससुराल में रहने में असहज महसूस करती है। पीड़िता ने अपनी शिकायत आरोप लगाया है कि 3 नवंबर 2025 को ससुर ने उसे फेसबुक के जरिए अश्लील वीडियो भेजे थे और इसके उसने उन्हें ब्लॉक कर दिया था।
मायके भी चला आया था ससुर
महिला का आरोप है कि इसी साल 7 जनवरी को ससुर बात करने के बहाने से मायके भी चला आया। इस दौरान उसने एकांत में ले जाकर धमकी दी कि अगर किसी को उसके भेजे गए मैसेज और वीडियो के बारे में बताया तो वे जान से मार देगा। इस दौरान जब महिला ने ससुर का विरोध किया तो उससे छेड़छाड़ की गई।
अबतक शिकायत क्यों नहीं दर्ज की थी?
महिला ने बताया कि उसने अबतक शिकायत इसलिए दर्ज नहीं की थी क्योंकि उसे डर लग रहा था और वह समाज में बदनामी से डर रही थी। महिला ने अब इस मामले में पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी
हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि महिला की शिकायत में जो भी आरोप लगाए गए हैं उनपर गंभीरता से जांच चल रही है। सभी तथ्यों, डिजिटल सबूत और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा।
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