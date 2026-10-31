हिमाचल के शिमला में भीषण सड़क हादसा, मां-बेटे सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में शनिवार सुबह हुई एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मां-बेटे भी शामिल हैं। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रशासन की ओर से फौरी राहत के तौर पर 15-15 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई है।
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू उपमंडल में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे में रोहडू के दरोटी गांव के कुशल और उनकी मां कल्पना देवी सहित तीन नेपाली नागरिकों की जान चली गई। दुर्घटना में एक नेपाली मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। हादसे के बाद दरोटी गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।
यह दुर्घटना रोहडू उपमंडल के नावर क्षेत्र की टिक्कर तहसील में दरोटी गांव के पास हुई। पुलिस के अनुसार दरोटी निवासी कुशल पुत्र प्रमोद अपनी मां कल्पना देवी पत्नी प्रमोद के साथ नेपाली मजदूरों को घास काटने के लिए ले जा रहा था। इसी दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
मृतकों की पहचान दरोटी गांव निवासी कुशल पुत्र प्रमोद और उनकी मां कल्पना देवी पत्नी प्रमोद के रूप में हुई है। हादसे में जान गंवाने वाले तीन नेपाली नागरिकों की पहचान निर्मला पत्नी पवन, मीना पत्नी प्रेम और रोशनी पुत्री प्रेम के रूप में हुई है। दुर्घटना में घायल नेपाली नागरिक प्रेम को उपचार के लिए टिक्कर अस्पताल पहुंचाया गया था। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया।
तहसीलदार टिक्कर प्रियंजली और नायब तहसीलदार टिक्कर मेहर सिंह फिष्टा ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रशासन की ओर से फौरी राहत के तौर पर 15-15 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है।
हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। दुर्घटना के कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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