'दिल्ली तक सुनाई देंगे धमाके'; शिमला में अब अदालत को बम से उड़ाने वाले पोस्टर मिले, हड़कंप
शिमला में बीते दिनों कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। अब अदालत और एसडीएम दफ्तर को उड़ाने की धमकी वाले पोस्टर मिलने से हड़कंप मच गया है।
शिमला के भराड़ी इलाके में बुधवार सुबह तब हड़कंप मच गया जब अदालत और एसडीएम दफ्तर को बम धमाके की धमकी वाले पोस्टर सामने आए। इन पोस्टरों में रोहड़ू के एसडीएम कार्यालय और अदालत को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। इसके बाद प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं।
स्थानीय लोगों ने भराड़ी सड़क पर लगे इन पोस्टरों को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पोस्टर में लिखा था कि “धमाके की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी”, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टरों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इन्हें किसने लगाया।
धमकी भरे पोस्टरों से हड़कंप
इस मामले में एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि शिमला पुलिस को भराड़ी रोड के पास एक अज्ञात पोस्टर मिलने की सूचना मिली थी, जिसमें रोहड़ू स्थित अदालत परिसर और एसडीएम कार्यालय में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत एहतियाती कदम उठाए।
पुलिस फोर्स की तैनाती
उन्होंने कहा कि रोहड़ू में अदालत परिसर और एसडीएम कार्यालय को सुरक्षा के मद्देनजर खाली करवा लिया गया है। सभी वाहनों को परिसर से हटा दिया गया है और मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच चुका है और पूरे क्षेत्र की गहन जांच की जा रही है।
सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला
एसएसपी के अनुसार अभी तक किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है। इस संबंध में थाना सदर में मामला दर्ज कर लिया गया है और विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।
पुलिस की आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील
इस बीच, रोहड़ू में तलाशी अभियान के साथ-साथ सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। शिमला पुलिस की साइबर सेल और खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं और धमकी देने वालों की पहचान करने में जुटी हैं। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और शांति बनाए रखें। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की भी सलाह दी गई है।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से शिमला में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। दो दिन पहले ही शहर के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद एक निजी स्कूल को एहतियात के तौर पर खाली करवाया गया था। इससे पहले राज्य सचिवालय, हाईकोर्ट और जिला अदालत को भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। लगातार मिल रही इन घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।