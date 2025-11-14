Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Eight police personnel deployed for EVM security found absent, suspended in this state
EVM की सुरक्षा में कर दी बड़ी चूक, इस राज्य में 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हो गया बड़ा ऐक्शन

EVM की सुरक्षा में कर दी बड़ी चूक, इस राज्य में 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हो गया बड़ा ऐक्शन

संक्षेप: एसपी ने इस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों को अनुशासनहीनता और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही का दोषी पाया गया है, ऐसे में उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। 

Fri, 14 Nov 2025 12:56 PMSourabh Jain पीटीआई, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की सुरक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद कम से कम 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ यह कार्रवाई एक औचक निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर की गई। दरअसल इन पुलिसकर्मियों को EVM की सुरक्षा में तैनात किया गया था, लेकिन जब औचक निरीक्षण के दौरान वह अनुपस्थित मिले तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबित पुलिसकर्मियों में दो हेड कांस्टेबल और छह कांस्टेबल शामिल है।

इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी बुधवार रात को बिलासपुर के सरकारी डिग्री कॉलेज और लखनपुर स्थित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, वहीं पर इन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई थी।

हालांकि, जब वे वहां पहुंचे, तो उन्हें दोनों स्थानों पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं मिला। इसके बाद एएसपी ने तुरंत इस बात की सूचना एसपी संदीप धवल को दी, जिसके बाद दो हेड कांस्टेबल और छह कांस्टेबलों को निलंबित कर पुलिस लाइन भेज दिया गया।

एसपी ने इस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि निलंबित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को अनुशासनहीनता और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही का दोषी पाया गया है।

आगे उन्होंने कहा, 'यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। ईवीएम सुरक्षा जैसे बेहद संवेदनशील कर्तव्य में कोई भी चूक पूरी तरह से अस्वीकार्य है।'

Himachal Pradesh News

