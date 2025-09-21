ईडी के 2 दिन शिमला-दिल्ली में छापे, 1000 फ्लैट बना रही कंपनी पर क्यों ऐक्शन?

शिमला के नजदीक नालदेहरा में 1000 फ्लैट बना रही एक रीयल एस्टेट कंपनी और उसके मालिक दंपति पर ईडी का ऐक्शन सामने आया है। ईडी ने लगातार दो दिन शिमला और दिल्ली में छह ठिकानों पर छापे मारे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

शिमला के नजदीक नालदेहरा में 1000 फ्लैट बना रही एक रीयल एस्टेट कंपनी और उसके मालिक दंपति पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने लगातार दो दिन शिमला और दिल्ली में छह ठिकानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई दिल्ली बेस्ड इम्पीरियल ग्रुप और उसके चेयरमैन मनविंदर सिंह और उनकी पत्नी के साथ समूह से जुड़े अन्य लोगों पर की गई है।

ईडी की यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत की गई है। ईडी का कहना है कि मनोविंदर सिंह और उनकी पत्नी ने कथित तौर पर देश से बाहर अघोषित संपत्तियां खड़ी की हैं। इनमें सिंगापुर, दुबई, एक ब्रिटिश आइलैंड्स और थाईलैंड में बैंक खाते, विदेशी कंपनियों में निवेश और करोड़ों की संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी की अब तक की जांच में 80 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्ति का खुलासा हुआ है। आरोप है कि दंपति ने सिंगापुर की एयरोस्टार वेंचर प्राइवेट लिमिटेड और दुबई की यूनाइटेड एयरोस्पेस डीडब्ल्यूसी एलएलसी में वित्तीय हित छिपाए।

दुबई की इस कंपनी के जरिए करोड़ों रुपये के लेन-देन का जाल तैयार किया गया और कंपनी ने मई 2025 में सात करोड़ रुपये का रोबिन्सन-66 हेलिकॉप्टर खरीदा। इसे भारत लाकर नालदेहरा स्थित औरमाह वैली प्रोजेक्ट के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

ईडी का कहना है कि दुबई स्थित कंपनी के पास 31 मार्च 2025 तक 38 करोड़ रुपये की संपत्तियां मौजूद हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, शिमला के नालदेहरा स्थित औरमाह वैली प्रोजेक्ट की तलाशी के दौरान ऐसे समानांतर खाते मिले हैं, जिनमें दिखाया गया है कि फ्लैटों की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा नकद लिया गया।

खातों के मुताबिक, करीब 29 करोड़ रुपये नकद में लिए जा चुके हैं। आरोप है कि इसी नकदी को हवाला और अन्य तरीकों से विदेश भेजा गया। बाद में विदेशी कंपनियों और संपत्तियों में निवेश कर 'राउंड ट्रिपिंग' के जरिये भारत लाया गया। छापेमारी में ईडी को 50 लाख कैश (जिनमें पुराने 500 रुपये के नोट भी शामिल हैं) और 14,700 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा मिली है। तीन लॉकर भी फ्रीज किए गए हैं।

तलाशी के दौरान डिजिटल साक्ष्य और विदेशी खातों के पासबुक बरामद हुए हैं। ईडी के अनुसार, यह मामला कथित तौर पर हवाला और अघोषित विदेशी निवेश से जुड़ा है। बरामद दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों के आधार पर ईडी आरोपों की जांच कर रही है।