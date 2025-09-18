ED big action on 400 crore forex trading scam main accused harinder pal singh arrested sent to 9 days custody 400 करोड़ के फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में ED का ऐक्शन, धोखाधड़ी का पूरा खेल समझिए, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
यह मामला QFX, YFX और Botbro जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों के जरिए चलाए गए बड़े निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा है। ईडी ने जांच की शुरुआत हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर की थी। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाThu, 18 Sep 2025 06:06 PM
हजारों निवेशकों से धोखाधड़ी कर अरबों की काली कमाई करने वाले फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने इस घोटाले के मुख्य एजेंटों में से एक हरिंदर पाल सिंह को गिरफ्तार किया है। विशेष पीएमएलए अदालत चंडीगढ़ ने आरोपी को 9 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है।

यह मामला QFX, YFX और Botbro जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों के जरिए चलाए गए बड़े निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा है। ईडी ने जांच की शुरुआत हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर की थी। इन मामलों में आरोप था कि QFX ग्रुप ऑफ कंपनियों और उनके एजेंटों ने लोगों को हर महीने तय मुनाफा देने का लालच देकर हजारों निवेशकों से अरबों रुपये ठग लिए।

जांच में खुलासा हुआ है कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड नवाब उर्फ लैविश चौधरी है। वह इस समय दुबई से अपने नेटवर्क को चला रहा है। इस गिरोह ने 5 से 6 प्रतिशत मासिक रिटर्न का झांसा देकर देशभर से करोड़ों रुपये जुटाए और अवैध डिपॉजिट स्कीम के जरिए निवेशकों को ठगा।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि भारत में फंड जुटाने के लिए एजेंटों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया था। जुटाई गई रकम को कई शेल कंपनियों और पेमेंट गेटवे के जरिए इधर-उधर घुमाया गया ताकि पैसों की असली पहचान छिपाई जा सके। इतना ही नहीं निवेशकों को लगातार भ्रमित करने के लिए हर कुछ महीनों में प्लेटफार्म बदल दिए जाते थे ताकि और ज्यादा लोगों को फंसाया जा सके।

ईडी के अनुसार हरिंदर पाल सिंह "सिंह ब्रदर्स टीम" का प्रमुख था औऱ भारत में एजेंट नेटवर्क व दुबई बैठे मास्टरमाइंड्स के बीच एक अहम कड़ी था। इसी सक्रिय भूमिका के कारण ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने 11 फरवरी 2025 और 4 जुलाई 2025 को पीएमएलए की धारा 17 के तहत देशभर में छापेमारी की थी। इन कार्रवाइयों में अब तक करीब 400 करोड़ रुपये की काली कमाई को जब्त और अटैच किया जा चुका है।

ईडी ने कहा है कि वह ऐसे अवैध निवेश सिंडिकेट को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो भोले-भाले निवेशकों को मल्टी-लेवल मार्केटिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कीम के नाम पर ठगते हैं। एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर करें और असामान्य रूप से ज्यादा रिटर्न देने वाले ऑफर से सावधान रहें। ईडी ने यह भी कहा है कि किसी भी संदिग्ध योजना की जानकारी तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दें। बहरहाल, ईडी इस मामले में आगे की जांच कर रही है ताकि बाकी अवैध संपत्ति का पता लगाया जा सके, अन्य एजेंटों की पहचान हो सके और दुबई में बैठे मास्टरमाइंड्स को भी कानून के कटघरे में लाया जा सके।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Himachal Pradesh News Enforcement Directorate

