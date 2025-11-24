Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़ED Big action in illegal cough syrup case Himachal pharmaceutical company assets seized
अवैध कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई, हिमाचल की दवा कंपनी की संपत्ति जब्त

अवैध कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई, हिमाचल की दवा कंपनी की संपत्ति जब्त

संक्षेप:

ईडी ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर स्थित एक दवा निर्माता कंपनी मेसर्स विदित हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से कोडाइन-आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस) को नशीले पदार्थ के रूप में बेचने से अर्जित 'अपराध की कमाई' के मामले में ईडी ने कंपनी की संपत्ति जब्त कर ली है।

Mon, 24 Nov 2025 07:05 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

ईडी ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर स्थित एक दवा निर्माता कंपनी मेसर्स विदित हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से कोडाइन-आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस) को नशीले पदार्थ के रूप में बेचने से अर्जित 'अपराध की कमाई' के मामले में ईडी के जम्मू उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने कंपनी की करीब एक करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुर्क की गई संपत्ति हरियाणा के पानीपत में स्थित मेसर्स विदित हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की औद्योगिक भूमि है। यह कंपनी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पंजीकृत है। ईडी की तरफ से सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है।

ईडी की यह कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दर्ज एक मामले पर आधारित है। इसमें कंपनी (जिसके प्रबंध भागीदार नीरज भाटिया हैं) और निकेत कंसल पर कोडीन-आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस) 'कॉकरेक्स' को नशीले पदार्थ के रूप में दुरुपयोग के लिए अवैध रूप से बाजार में मोड़ने का आरोप है। ईडी जम्मू उप-क्षेत्रीय कार्यालय इस मामले की तफ्तीश कर रही है।

ईडी की जांच में सामने आया है कि वर्ष 2018 से 2024 के दौरान विदित हेल्थकेयर ने निकेत कंसल द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को लगभग 16.74 करोड़ रुपये का सीबीसीएस सप्लाई किया। इससे कंपनी ने लगभग 2.92 करोड़ रुपये का सकल लाभ 'अपराध की कमाई' के रूप में अर्जित किया। इस अवैध कारोबार के तार श्रीनगर के रईस अहमद भट से भी जुड़े थे, जिसके पास से एनसीबी ने 14.01.2024 को भारी मात्रा में सिरप जब्त किया था।

इससे पहले, 13.02.2025 को ईडी की तलाशी में नीरज भाटिया के आवास से 32 लाख रुपये नकद और 1.61 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए थे। अब इसी क्रम में पानीपत की यह भूमि कुर्क की गई है, जबकि मामले में आगे की जांच जारी है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।