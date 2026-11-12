एक महीने में दूसरी बार कांपी शिमला की धरती, रात में आया भूकंप; कितनी तीव्रता?
शिमला में बुधवार रात 9:50 बजे 3.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जमीन से 10 किमी नीचे था। शिमला में एक महीने में यह दूसरा भूकंप है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 9 बजकर 50 मिनट पर धरती हिली। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल इस भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। एक महीने में यह दूसरी बार जब शिमला में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
कहां केंद्र?
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, भूकंप रात 9 बजकर 50 मिनट 26 सेकंड (भारतीय मानक समय) पर आया। इसका केंद्र 31.188 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 78.007 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया गया। भूकंप की गहराई जमीन की सतह से 10 किलोमीटर नीचे रही और इसका केंद्र शिमला में दर्ज किया गया है।
3.9 दर्ज की गई तीव्रता
भूकंप की तीव्रता 3.9 होने के कारण इसके झटके आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस किए जाने की संभावना है। हालांकि, अभी तक किसी क्षेत्र से मकानों, सड़कों या अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। किसी के घायल होने या जनहानि की भी सूचना नहीं है। भूकंप के बाद प्रशासन की ओर से नुकसान को लेकर कोई विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है।
भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है हिमाचल
हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील राज्यों में शामिल है। प्रदेश के कई जिले भूकंपीय जोन-4 और जोन-5 में आते हैं। इन क्षेत्रों में भूकंप आने का खतरा अपेक्षाकृत अधिक रहता है। हिमालयी क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल के कारण समय-समय पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ऐसे में कम तीव्रता के भूकंप भी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं।
1905 में आए भूकंप ने मचाई थी तबाही
प्रदेश में भूकंप का इतिहास भी काफी पुराना है। वर्ष 1905 में कांगड़ा और चंबा क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। इस भूकंप में 10 हजार से अधिक लोगों की जान गई थी। उस घटना के बाद से हिमाचल में भूकंप के खतरे और उससे बचाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होती रही है।
एक महीने में दूसरी बार हिली शिमला की धरती
शिमला में इससे पहले 17 अक्टूबर को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस समय भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप सुबह 4 बजकर 36 मिनट पर आया था। इसका केंद्र 31.298 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.529 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। इसकी गहराई भी जमीन से 10 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई थी। उस दौरान शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में लोगों ने झटके महसूस किए थे। उस भूकंप से भी किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली थी। इस तरह करीब एक महीने के भीतर शिमला में दूसरी बार भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं। लगातार दो भूकंप की घटनाओं के बाद लोगों में भय का माहौल है। भू-विज्ञानी हिमाचल में बड़े स्तर के भूकंप की आशंका जता चुके हैं।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।