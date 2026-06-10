Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमाचल प्रदेश में 5 दिन बाद फिर हिली धरती, महसूस हुए भूकम्प के झटके; इस बार यह शहर रहा केंद्र

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, शिमला, हिमाचल प्रदेश
Follow us on Google News
share

भूकम्प का केंद्र कांगड़ा क्षेत्र रहा और इस दौरान भूकम्प के झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए। इससे 5 दिन पहले भी राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तब 5 जून की रात 10 बजकर 5 मिनट पर रिक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता का भूकम्प आया था।

हिमाचल प्रदेश में 5 दिन बाद फिर हिली धरती, महसूस हुए भूकम्प के झटके; इस बार यह शहर रहा केंद्र

हिमाचल प्रदेश में 5 दिन के अंदर दूसरी बार फिर भूकम्प के झटके महसूस किए गए हैं। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार देर शाम 8 बजकर 4 मिनट पर भूकम्प के हल्के झटके महसूस किए गए। ये झटके कांगड़ा से लेकर जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति तक महसूस हुए। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से किसी तरह के नुकसान की रिपोर्ट नहीं है।

राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकम्प की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 रही। इसे कम तीव्रता के भूकम्प की श्रेणी में माना जाता है। भूकम्प का केंद्र कांगड़ा क्षेत्र रहा। झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए। 5 दिन के भीतर प्रदेश में दूसरी बार भूकंप के झटके आए हैं। इससे पहले 5 जून की रात 10 बजकर 5 मिनट पर रिक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता का भूकम्प आया था।

ये भी पढ़ें:फोटो खींचते हुए नदी में गिरे और बहने लगे हिमाचल आए पर्यटक, बाल-बाल बची जान;VIDEO

पिछले हफ्ते महसूस हुए झटकों का केंद्र यह शहर था

5 दिन पहले आए भूकम्प का केंद्र कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूरी पर 32.28 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.43 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रहा था और इसकी गहराई जमीन की सतह से पांच किलोमीटर नीचे दर्ज की गई थी। उन झटकों से कई घरों में दरारें गई थीं, लेकिन किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ था। अब एक बार फिर भूकम्प के झटके लगने से लोगों में दहशत का माहौल है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में मंत्रियों-विधायकों का वेतन बहाल, CM की 50% सैलरी पर रोक रहेगी जारी

हल्के झटकों से नहीं हुआ जानमाल का नुकसान

फिलहाल भूकंप के झटकों के कारण किसी तरह का जानमाल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि इस बार आये भूकम्प की तीव्रता कम रही। पहले भी राज्य के कई हिस्सों में कई बार कम तीव्रता के भूकम्प के झटके लग चुके हैं। हालांकि इस दौरान किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। हिमाचल प्रदेश में भूकंप का लगातार आना लोगों को दहशत में डाल रहा है। पिछले कई सालों से यहां भूकम्प के झटके लग रहे हैं।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में छूटे पसीने, ऊना सबसे गर्म; कल से बदलेगा मौसम, 6 दिन आंधी-बारिश
ये भी पढ़ें:हिमाचल में शहरी दुकानदारों के लिए बड़ी राहत, सूुक्खू सरकार लाई नया नियम

बता दें कि हिमाचल प्रदेश भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन-6 में शामिल है। यहां कई वर्षों से भूकम्प के हल्के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। वर्ष 1905 में कांगड़ा व चम्बा जिलों में आए विनाशकारी भूकंप में 10 हजार से अधिक लोग मारे गए थे।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।