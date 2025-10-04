Due to English of teacher check bounced, photo goes viral, embarrassed department takes action टीचर की लिखी अंग्रेजी के कारण बाउंस हो गया चेक, वायरल हुआ फोटो; शर्मसार विभाग ने लिया एक्शन, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
टीचर की लिखी अंग्रेजी के कारण बाउंस हो गया चेक, वायरल हुआ फोटो; शर्मसार विभाग ने लिया एक्शन

इस घटना के सामने आने के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लापरवाही या असावधानी बरतते हुए विभाग की छवि धूमिल करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, शिमला, हिमाचल प्रदेशSat, 4 Oct 2025 08:15 PM
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने सिरमौर जिले के रोनहाट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में घटित एक शर्मनाक लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई विद्यालय की तरफ से जारी एक चेक में बेहद गलत व बेतुके शब्द वाली अंग्रेली लिखने को लेकर की गई है। इस घटना को गंभीर मानते हुए शिक्षा निदेशालय ने संबंधित ड्रॉइंग मास्टर को निलंबित कर दिया है, जबकि प्रधानाचार्य पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

मामला उस समय सामने आया जब विद्यालय की ओर से 25 सितंबर को मिड-डे मील (पीएम पोषण) योजना के तहत जारी एक चेक कई बड़ी गलतियों की वजह से बैंक में बाउंस हो गया। इस चेक में 7,616 रुपए की राशि को अंकों में तो सही तरीके से लिखा गया था, लेकिन शब्दों में अंग्रेजी में इसे लिखते समय बेहद हास्यास्पद तरीके से लिखा गया।

इस दौरान चेक में 7,616 की राशि को अंग्रेजी में लिखते समय ड्रॉइंग मास्टर ने Seven thousand six hundred and sixteen rupees only की जगह Saven Thursday Six Harendra Sixty Rupees Only लिखा। इस चेक में ‘Seven’ को ‘Saven’, ‘Thousand’ को ‘Thursday’ यानी गुरुवार, ‘Hundred’ को ‘Harendra’ (हरेंद्र) और ‘Sixteen’ यानी सोलह को ‘Sixty’ यानी साठ लिखा। इतनी गलतियां होने की वजह से वह चेक बैंक में बाउंस हो गया, और सोशल मीडिया पर उस चेक की तस्वीर भी वायरल हो गई, जो जल्द ही चर्चा का विषय भी बन गई। इसी बात को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया और इसे अपनी छवि धूमिल होने की वजह माना।

शिक्षा निदेशकालय के अनुसार घटना का संज्ञान मिलते ही विद्यालय के प्रधानाचार्य और ड्रॉइंग मास्टर अत्तर सिंह को 4 अक्तूबर को शिमला बुलाकर व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण मांगा गया। पूछताछ के दौरान ड्रॉइंग मास्टर अत्तर सिंह ने स्वीकार किया कि यह गलती उनसे हुई है और यह भूल असावधानीवश हुई थी। हालांकि शिक्षा निदेशक शशि कोहली ने उनकी इस सफाई को स्वीकार नहीं किया और इस लापरवाही को गंभीर प्रशासनिक चूक माना।

निदेशालय ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए उपनिदेशक, प्राथमिक शिक्षा, सिरमौर को आदेश दिया कि वे अत्तर सिंह के विरुद्ध केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू करें। आदेशों के पालन में उपनिदेशक (प्राथमिक) सिरमौर ने अत्तर सिंह, ड्रॉइंग मास्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके मुख्यालय को अब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिपुरधार तय किया गया है और उन्हें बिना अनुमति स्टेशन छोड़ने की मनाही है।

इसके अलावा शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य, जो कि इस मामले में पर्यवेक्षण अधिकारी एवं डीडीओ भी हैं, के खिलाफ भी कार्रवाई पर विचार शुरू कर दिया है। विभाग ने यह भी दोहराया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिक्षा निदेशक अशिष कोहली ने कहा कि विभाग सभी संस्थानों में प्रशासनिक अनुशासन, वित्तीय जवाबदेही और संस्थागत मर्यादा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लापरवाही या असावधानी बरतते हुए विभाग की छवि धूमिल करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट: यूके शर्मा

