दुबई में सेना कैंट के पास लगाई थी गाड़ी, ड्रोन हमले की जद में आया हिमाचल का लाल
हिमाचल के ऊना जिले के जसविंदर सिंह की दुबई में एक ड्रोन हमले के दौरान दुखद मृत्यु हो गई। वह पिछले 15 वर्षों से वहां ड्राइवर थे और सेना कैंट के पास काम करते समय हमले की चपेट में आ गए।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के सनोली माजरा गांव के निवासी जसविंदर सिंह की दुबई में एक ड्रोन हमले में दुखद मृत्यु हो गई है। वह पिछले 15 वर्षों से दुबई में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। घटना के समय वह एक सेना कैंट के पास अपना वाहन खड़ा कर सामान लोड कर रहे थे तभी वे हमले की चपेट में आ गए। उनके परिवार में पत्नी, बेटा और वृद्ध मां हैं जिनका वे एकमात्र सहारा थे। इस खबर से पूरे गांव में शोक की लहर है।
जसविंदर के परिवार में कौन-कौन?
उना जिला प्रशासन के अनुसार, जसविंदर का पार्थिव शरीर जल्द उनके पैतृक गांव सनोली माजरा पहुंचने की उम्मीद है। जसविंदर के परिवार में उनकी पत्नी, 22 साल का बेटा और उनकी बुजुर्ग मां हैं। वह पिछले 15 वर्षों से दुबई में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे।
सेना छावनी क्षेत्र के पास हो रही थी लोडिंग
इस दुखद खबर के मिलते ही स्थानीय लोग जसविंदर के घर पर जमा हो गए। बताया जा रहा है कि जसविंदर करीब तीन-चार दिन पहले दुबई में सेना छावनी क्षेत्र के पास वाहन खड़ा कर सामान लोड कर रहे थे तभी ड्रोन हमले का शिकार हो गए।
गांव के लोगों ने बताया मेहनती इंसान
परिवार के सदस्यों और गांव वालों ने जसविंदर सिंह को मेहनती इंसान बताया। उनकी जीवनशैली सादगी भरी थी। इस घटना से न केवल उनके परिवार को वरन पूरे गांव को गहरा सदमा लगा है। गांव वालों ने बताया कि जसविंदर की मौत ने उनके परिवार को एक बड़े आर्थिक संकट में डाल दिया है।
एक दिन पहले ही पांच लोग अबू धाबी के पास हुए थे जख्मी
एक दिन पहले ही यूएई में खलीफा इकोनॉमिक जोंस अबू धाबी के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरने से 5 भारतीय घायल हो गए। यह घटना तब हुई तब यूएई की वायु रक्षा प्रणाली की ओर से एक बैलिस्टिक मिसाइल को उसके लक्ष्य पर पहुंचने से पहले मार गिराया गया था। इसी मिसाइल का मलबा गिरने से ये भारतीय जख्मी हुए।
गुरुवार को अबू धाबी में हो गई थी एक अन्य भारतीय की मौत
बीते गुरुवार को यूएई की एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से रोकी गई मिसाइलों का मलबा अबू धाबी की एक सड़क पर गिर गया था। उसके बाद मिसाइल की चपेट में आने से एक भारतीय समेत कम से कम दो लोगों की मौत हो गई थी जबकि 3 अन्य घायल हो गए थे। इस घटना में एक पाकिस्तानी नागरिक की भी मौत हो गई थी। तीन अन्य घायलों में भी एक भारतीय शामिल था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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