गुड़िया केस से जुड़ा सूरज लॉकअप मौत मामला: पूर्व IG जहूर जैदी की आजीवन कारावास सजा सस्पेंड

संक्षेप: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के चर्चित गुड़िया कांड से जुड़े सूरज लॉकअप मौत मामले में पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने जैदी की आजीवन कारावास की सजा को उनकी अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले से जुड़े सूरज लॉकअप मौत केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हिमाचल पुलिस के पूर्व आईजी व आईपीएस अधिकारी जहूर हैदर जैदी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने कहा है कि सजा निलंबन के स्तर पर अदालत साक्ष्यों की गुणवत्ता और अंतिम स्वीकार्यता पर टिप्पणी नहीं कर रही है। लेकिन यह स्पष्ट है कि सह-आरोपी के बयान अपने आप में तब तक स्वीकार्य साक्ष्य नहीं होते, जब तक वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दायरे में न आते हों, जो इस मामले में लागू नहीं होते।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या था आरोप? अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई का आरोप था कि जैदी ने अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की क्योंकि वह कथित साजिश का हिस्सा थे और उनके ही पर्यवेक्षण में पूरी साजिश रची गई। लेकिन प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड से यह सामने आता है कि घटना के समय जैदी पुलिस थाने में मौजूद नहीं थे और पोस्टमार्टम में पाई गई चोटें उनकी मौजूदगी में नहीं दी गई थीं।

…इसलिए सस्पेंड की सजा कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी भी की कि यदि किसी व्यक्ति से कबूलनामा हासिल करना उद्देश्य होता तो उसकी मौत से यह उद्देश्य ही विफल हो जाता। ऐसे में आरोपी के पास मृतक सूरज की हत्या का कोई ठोस मकसद भी सामने नहीं आता। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि जैदी पांच साल, दो महीने और 14 दिन से अधिक समय तक जेल में रह चुके हैं और उनकी अपील पर अंतिम सुनवाई में अभी समय लग सकता है, इसलिए सजा निलंबन उचित है।

जमानत पर रहा करने के आदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जैदी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर रिहा किया जाए, जो 30 दिनों के भीतर संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सक्षम अदालत के समक्ष दाखिल करनी होगी।

रिहाई में देरी नहीं होनी चाहिए अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी कारण से तय समय में जमानत बॉन्ड दाखिल नहीं हो पाते हैं, तो इस संबंध में अदालत को सूचित किया जाएगा ताकि शर्तों में ढील पर विचार किया जा सके। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अपने एक पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश मिलने के बाद किसी भी व्यक्ति की रिहाई में देरी नहीं होनी चाहिए और सत्यापन के बाद ऐसे आदेशों की डाउनलोड की गई प्रति भी स्वीकार की जानी चाहिए।

अंतिम अपील के फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सजा निलंबन पर की गई ये टिप्पणियां केवल इसी आवेदन तक सीमित हैं और अंतिम अपील के फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी।

हाईकोर्ट का खटखटाया था दरवाजा उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने इसी साल 18 जनवरी 2025 को सूरज लॉकअप मौत मामले में पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी सहित आठ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ जैदी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

सुनाई थी उम्रकैद की सजा यह मामला हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि पहली बार किसी संगीन अपराध की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी के सदस्यों को ही हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

छात्रा गुड़िया की दुष्कर्म के बाद कर दी गई थी हत्या पूरा मामला साल 2017 का है, जब शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्रा गुड़िया का 4 जुलाई को अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जबकि 7 जुलाई 2017 को उसका शव जंगल से बरामद हुआ था। इस सनसनीखेज मामले की जांच पहले स्थानीय पुलिस और फिर हिमाचल पुलिस की स्टेट एसआईटी को सौंपी गई। इसकी अगुवाई उस समय शिमला रेंज के आईजी जहूर हैदर जैदी कर रहे थे।

हिरासत में लिया गया था सूरज एसआईटी ने राजू और नेपाली मूल के सूरज को हिरासत में लिया था। लेकिन 18 जुलाई 2017 की रात कोटखाई थाने में पूछताछ के दौरान सूरज की मौत हो गई। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया और सूरज की मौत की जांच सीबीआई को सौंपी गई।

प्रताड़ना के कारण मौत सीबीआई ने जांच के बाद दावा किया कि सूरज की मौत पुलिस प्रताड़ना के कारण हुई और इसी आधार पर दुष्कर्म-हत्या मामले की जांच कर रही एसआईटी के सदस्यों के खिलाफ हत्या की धारा समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया।

जेल में बंद थे जैदी इस मामले में पूर्व आईजी जैदी के अलावा तत्कालीन डीएसपी, एसएचओ, एएसआई, हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल समेत कुल 8 पुलिसकर्मियों को नामजद किया गया, जबकि तत्कालीन एसपी डीडब्ल्यू नेगी को बाद में बरी कर दिया गया। सीबीआई की जांच के आधार पर 18 जनवरी 2025 को सभी आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। इसके बाद जैदी समेत सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और तभी से जैदी जेल में बंद थे।