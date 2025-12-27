हिमाचल में डॉक्टरों की हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं, बर्खास्तगी वापस लेने पर अड़े

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों के ना रहने से मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से अस्पतालों में ओपीडी और अन्य सेवाएं ठप हो गई हैं। भले ही इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं लेकिन हड़ताल के कारण दूर-दराज से आए मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। यह विवाद आईजीएमसी शिमला में एक डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद शुरू हुआ। सरकार ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया था। डॉक्टर संघ सरकार के इस फैसले को अनुचित बता रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, शिमला ही नहीं राज्य के कई अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपलब्धता से मरीजों और उनके तीमारदारों विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों से आए लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

कुल्लू से आए एक तीमारदार कृष्ण सिंह ठाकुर ने बताया कि वह 125 किलोमीटर दूर से इलाज के लिए शिमला आए थे लेकिन हड़ताल के कारण कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कड़ाके की ठंड और नए साल की भीड़ के बीच आवास नहीं मिलने की समस्या का भी जिक्र किया।

इस बीच रेजिटेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि हड़ताल के दौरान ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर बंद रहेंगे केवल आपातकालीन सेवाएं ही जारी रहेंगी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोमवार को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) के पल्मोनरी वार्ड (फेफड़ा विभाग) में एक डॉक्टर और मरीज के बीच झड़प का वीडियो सामने आया।

वीडियो में डॉक्टर मरीज को घूंसा मारते हुए दिख रहा है। मरीज का आरोप है कि डॉक्टर ने उसे तू कहकर संबोधित किया जबकि डॉक्टर का कहना है कि मरीज ने उनके परिवार को अपशब्द कहे थे। जांच समिति ने दोनों पक्षों को दोषी माना है लेकिन डॉक्टर के व्यवहार को लोक सेवक के लिए अशोभनीय करार दिया है।