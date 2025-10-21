Hindustan Hindi News
Doctors in Himachal Pradesh remove a coin stuck in a woman's food pipe for 23 years.
23 साल तक पेट में फंसा रहा सिक्का, शिमला के डॉक्टरों के चमत्कार से युवती को मिली नई जिंदगी

Tue, 21 Oct 2025 04:38 PMRatan Gupta वार्ता, शिमला
हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने चमत्कार कर दिया। डॉक्टरों ने एक महिला के आहाल नाल (एलिमेंट्री कैनाल) में 23 साल से फंसा हुआ एक सिक्का निकाल दिया। जानकारी के मुताबिक महिला ने बचपन में गलती से सिक्का निगल लिया था, जिसको इलाज के बाद नया जीवन दिया गया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक 23 साल की महिला ने बचपन में गलती से सिक्का निगल लिया था। उसे इस बात की अब तक जानकारी नहीं थी कि उसने पेट मे सिक्का निगल लिया है। मगर धीरे-धीरे उसे खाना खाने में दिक्कत आने लगी थी। जब उसे खाना निगलने में लगातार कठिनाई और भूख में कमी का अनुभव होने लगा, तो उसने एआईएमएसएच में दिखाया।

कई बार मेडिकल चेकअप हुए। इसके बाद, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों ने पाया कि सिक्का उसकी ग्रासनली में गहराई से धंसा हुआ है। डॉक्टरों ने बताया कि यह एक गंभीर समस्या थी। हालांकि अन्य अस्पतालों में इलाज किया गया, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी थी।

एआईएमएसएच में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के प्रमुख डॉ. बृज शर्मा के निर्देशन में डॉ. राजेश शर्मा, डॉ. विशाल बोध और डॉ. आशीष चौहान के साथ डॉक्टरों की एक टीम ने शुक्रवार को सिक्का निकालने के लिए एक बेहद जटिल एंडोस्कोपिक सर्जरी की। डॉक्टरों के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए असाधारण सटीकता की जरूरत थी, क्योंकि आसपास के हिस्सों में कई सालों से सख्त और फाइब्रोसिस हो गए थे।

डॉ. शर्मा ने कहा, "यह केवल एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि युवती को जिंदगी की एक नई शुरुआत देने का एक मिशन था। सिक्के के कारण गंभीर फाइब्रोसिस हो गया था और हमारी टीम ने इसे बिना किसी जटिलता के निकालने के लिए सावधानीपूर्वक काम किया।" उन्होंने बताया कि महिला अब पूरी तरह से ठीक है और चिकित्सकीय निगरानी में है। अस्पताल के अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को नव स्थापित एआईएमएसएच के लिए महत्वपूर्ण बताया है।

