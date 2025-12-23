डॉक्टर के वेश में ‘गुंडा’, शिमला के अस्पताल में बेड पर लेटे मरीज की बेरहमी से पिटाई- वीडियो

संक्षेप: शिमला के आईजीएमसी अस्पताल से खौफनाक वीडियो सामने आया है। इलाज के लिए अस्पताल के बेड पर लेटे मरीज की डॉक्टर ने बुरी तरह पिटाई कर दी। इस घटना के बाद डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है।

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (IGMC) शिमला में एक डॉक्टर द्वारा मरीज के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को अनिश्चितकालीन रूप से सस्पेंड कर दिया है और हाई-लेवल जांच कमेटी गठित की है। डॉक्टर को आगे के आदेश तक मेडिकल एजुकेशन निदेशालय (DME) शिमला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

मरीज के रिश्तेदार नरेश दष्टा ने बताया कि घटना चौपाल के कूपी क्षेत्र के चेटा गांव निवासी अर्जुन पवार से जुड़ी है। अर्जुन पवार एंडोस्कोपी प्रक्रिया के लिए IGMC आए थे और IPD मरीज थे। प्रक्रिया के बाद उन्हें छाती संबंधी समस्या बताकर पल्मोनरी विभाग में दो घंटे आराम करने की सलाह दी गई। जब वे वहां खाली बेड पर लेटे, तो स्टाफ ऑक्सीजन मास्क लगा रहा था।

मरीज के रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि पल्मोनरी विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव और एक अन्य डॉक्टर ने मरीज से बदतमीजी की। "वे अर्जुन से गलत तरीके से बात करने लगे। अर्जुन एक टीचर हैं और कभी किसी से बदतमीजी नहीं करते। जब उन्होंने विनम्रता से बात करने को कहा, तो डॉक्टर ने और गुस्सा दिखाया।" वायरल वीडियो में दिख रहा है कि ऑक्सीजन पर लेटे मरीज को डॉक्टर पीटते हैं, एक अन्य डॉक्टर पैर पकड़ता है और मरीज से खून बहने लगता है। दष्टा ने इसे "हत्या की कोशिश" करार देते हुए पुलिस से धारा 307 के तहत केस दर्ज करने की मांग की।

डॉक्टर पर केस की मांग उन्होंने कहा कि इसी डॉक्टर की पहले भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायतें आई थीं। "एक डॉक्टर की वजह से पूरे IGMC की बदनामी हो रही है। यहां कई अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन ऐसे मामले शर्मिंदगी लाते हैं।" अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो SP ऑफिस के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी दी। मरीज अब स्थिर है और इलाज चल रहा है।

जांच कमेटी गठित IGMC के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. राहुल राव ने बताया कि घटना पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में ब्रोंकोस्कोपी के बाद हुई। मरीज को दो घंटे आराम की सलाह दी गई थी, लेकिन वार्ड में केवल एडमिट मरीजों को ही अनुमति है। बहस के दौरान धक्का-मुक्की हुई। मामले की जानकारी मिलते ही विभागाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों को सूचित किया गया।