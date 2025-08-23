Delhi man rained currency notes in Shimla, spent 19 thousand rupees, this is the reason दिल्ली के शख्स ने शिमला की सड़क पर कर दी नोटों की बारिश, उड़ा डाले 19 हजार रुपए; सामने आई यह वजह, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
जब पुलिस ने उस शख्स से इस हरकत को करने की वजह के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह जरूरतमंदों की मदद के लिए यह राशि लेकर आया था, हालांकि जब उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, तो उसने उन्हें उड़ाते हुए रिज मैदान पर पैसों की बारिश कर दी।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, शिमला, हिमाचल प्रदेशSat, 23 Aug 2025 03:16 PM
हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां के रिज मैदान इलाके में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास एक शख्स ने शुक्रवार को नोटों की बारिश कर दी। जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई और वे उसका वीडियो बनाने लगे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन नोटों को उठाने के लिए कोई इंसान आगे नहीं आया। बल्कि वहां मौजूद लोगों ने इस बारे में पुलिस को खबर कर दी। जिसके बाद पुलिस ने आकर सड़क पर पड़े उन नोटों को उठवाया और उन्हें उड़ाने वाले उस शख्स को अपने साथ थाने ले गई। हालांकि पूछताछ के बाद पुलिस ने वह सारी राशि उसी व्यक्ति को वापस उसी शख्स को दे दी। पुलिस के अनुसार शख्स ने करीब 19 हजार रुपए की रकम उड़ाई थी, जो उसे वापस कर दी गई। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वहां खड़े लोगों ने बिखरे नोटों को हाथ भी नहीं लगाया

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोटों की यह बारिश दिल्ली से आए एक शख्स ने शिमला के रिज इलाके में स्थित 'टका बेंच' से महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास की थी। वह दोस्तों के साथ घूमने आया था। इस दौरान उसने 50, 100 और 200 रुपए के नोट के रूप में हजारों रुपए उड़ा दिए। लोगों ने जब इस बारे में वहां तैनात पुलिसकर्मियों को बताया तो उन्होंने उस शख्स को जाकर उसे ऐसा करने से रोका और उसे मालरोड पर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम ले गए। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों ने वहां मौजूद लोगों की मदद से वहां सड़क पर पड़े नोटों को उठवाया और उन्हें भी थाने ले गए।

शख्स ने बताई इस हरकत को करने की वजह

पुलिस ने जब उस शख्स से इस हरकत को करने की वजह के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह जरूरतमंदों की मदद के लिए यह राशि लेकर आया था, हालांकि जब उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, तो उसने उन्हें उड़ाते हुए रिज मैदान पर पैसों की बारिश कर दी। वहीं जब पुलिस ने उसके दोस्तों से उस शख्स के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार है, और कुछ समय के अंतराम पर ऐसी हरकतें करता रहता है। जिसके बाद पुलिस ने उसे उसके उड़ाए 19 हजार रुपए के अलग-अलग नोट और समझाइश देकर चलता कर दिया।

Himachal Pradesh News

