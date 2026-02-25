Hindustan Hindi News
AI समिट के आरोपियों को रोहडू से ला रही थी दिल्ली पुलिस, हिमाचल पुलिस छुड़ा ले गई

Feb 25, 2026 07:33 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल के रोहड़ू से 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर दिल्ली और हिमाचल पुलिस आमने-सामने आ गई। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोक और पकड़े गए तीन कार्यकर्ताओं को अपने साथ वापस ले गई।  

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र से तीन यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच बुधवार को एक बड़े टकराव की स्थिति पैदा हो गई। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को नियमों के खिलाफ बताते हुए कड़ा रुख अपनाया और पकड़े गए तीन कार्याकर्ताओं को अपने साथ ले गई। यह घटना उस वक्त हुई जब दिल्ली पुलिस की टीम तीनों कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ रही थी। अब हिमाचल प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के आमने-सामने आ जाने से यह मुद्दा और गरमा गया है।

दिल्ली पुलिस ने दबोचे थे तीन आरोपी कार्यकर्ता

प्राप्त जानकारी अनुसार, दिल्ली पुलिस की एक टीम बुधवार को तड़के करीब 5 बजे रोहडू उपमंडल केचिड़गांव क्षेत्र के एक निजी रिसोर्ट पहुंची। टीम ने रिसोर्ट में दबिश देकर 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। ये तीनों यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता हैं। आरोप है कि ये तीनों दिल्ली में एआई समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन में शामिल थे। ये हिमाचल के स्थानीय निवासी नहीं हैं। ये आरोपी बाहर से आकर हिमाचल प्रदेश में ठहरे थे।

दिल्ली पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे आरोपी

बताया जाता है कि आरोपी दिल्ली पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इन तीनों को रोहडू से दबोच लिया और अपने साथ लेकर जाने लगी। दिल्ली पुलिस आरोपियों को ले जा रही थी इसी दौरान सोलन जिले के धर्मपुर क्षेत्र में हिमाचल पुलिस ने नाका लगाकर शिमला की ओर से आने वाले वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान हिमाचल की सोलन पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को रोक लिया।

हिमाचल पुलिस ने दी दखल और तीनों को छुड़ा ले गई

हिमाचल पुलिस का कहना था कि दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तारी से पहले हिमाचल पुलिस को औपचारिक सूचना नहीं दी। हिमाचल पुलिस ने इसे प्रक्रिया का उल्लंघन माना। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कार्रवाई से रोकते हुए पकड़े गए तीनों युवकों को छुड़ा लिया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।

सोलन जिले के धरमपुर में दिल्ली पुलिस को रोका

न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को सुबह हिमाचल पुलिस की ओर से दिल्ली पुलिस टीम को सोलन जिले के धरमपुर में रोक दिया गया।हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की कस्टडी से 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को छुड़ाया और वापस ले आई। पुलिस ने कहा कि हिरासत की जानकारी मिलने के बाद हिमाचल पुलिस ने मामले में दखल दिया। शिमला पुलिस उन तीन युवाओं को वापस ले आई।

कोर्ट में किया पेश

हिरासत में लिए गए तीनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शिमला की जिला अदालत में एसीजेएम कोर्ट नंबर-2 में पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह स्वयं अदालत परिसर पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन के बाद ये तीनों कार्यकर्ता शिमला के रोहड़ू इलाके में एक होटल में छिपकर रह रहे थे। सनद रहे पूर्व में दिल्ली में हिमाचल सदन में भी आधी रात को दिल्ली पुलिस की रेड के मसले पर विवाद देख जा चुका है।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

Himachal Pradesh News

