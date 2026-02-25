AI समिट के आरोपियों को रोहडू से ला रही थी दिल्ली पुलिस, हिमाचल पुलिस छुड़ा ले गई
हिमाचल के रोहड़ू से 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर दिल्ली और हिमाचल पुलिस आमने-सामने आ गई। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोक और पकड़े गए तीन कार्यकर्ताओं को अपने साथ वापस ले गई।
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र से तीन यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच बुधवार को एक बड़े टकराव की स्थिति पैदा हो गई। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को नियमों के खिलाफ बताते हुए कड़ा रुख अपनाया और पकड़े गए तीन कार्याकर्ताओं को अपने साथ ले गई। यह घटना उस वक्त हुई जब दिल्ली पुलिस की टीम तीनों कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ रही थी। अब हिमाचल प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के आमने-सामने आ जाने से यह मुद्दा और गरमा गया है।
दिल्ली पुलिस ने दबोचे थे तीन आरोपी कार्यकर्ता
प्राप्त जानकारी अनुसार, दिल्ली पुलिस की एक टीम बुधवार को तड़के करीब 5 बजे रोहडू उपमंडल केचिड़गांव क्षेत्र के एक निजी रिसोर्ट पहुंची। टीम ने रिसोर्ट में दबिश देकर 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। ये तीनों यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता हैं। आरोप है कि ये तीनों दिल्ली में एआई समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन में शामिल थे। ये हिमाचल के स्थानीय निवासी नहीं हैं। ये आरोपी बाहर से आकर हिमाचल प्रदेश में ठहरे थे।
दिल्ली पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे आरोपी
बताया जाता है कि आरोपी दिल्ली पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इन तीनों को रोहडू से दबोच लिया और अपने साथ लेकर जाने लगी। दिल्ली पुलिस आरोपियों को ले जा रही थी इसी दौरान सोलन जिले के धर्मपुर क्षेत्र में हिमाचल पुलिस ने नाका लगाकर शिमला की ओर से आने वाले वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान हिमाचल की सोलन पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को रोक लिया।
हिमाचल पुलिस ने दी दखल और तीनों को छुड़ा ले गई
हिमाचल पुलिस का कहना था कि दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तारी से पहले हिमाचल पुलिस को औपचारिक सूचना नहीं दी। हिमाचल पुलिस ने इसे प्रक्रिया का उल्लंघन माना। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कार्रवाई से रोकते हुए पकड़े गए तीनों युवकों को छुड़ा लिया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।
सोलन जिले के धरमपुर में दिल्ली पुलिस को रोका
न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को सुबह हिमाचल पुलिस की ओर से दिल्ली पुलिस टीम को सोलन जिले के धरमपुर में रोक दिया गया।हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की कस्टडी से 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को छुड़ाया और वापस ले आई। पुलिस ने कहा कि हिरासत की जानकारी मिलने के बाद हिमाचल पुलिस ने मामले में दखल दिया। शिमला पुलिस उन तीन युवाओं को वापस ले आई।
कोर्ट में किया पेश
हिरासत में लिए गए तीनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शिमला की जिला अदालत में एसीजेएम कोर्ट नंबर-2 में पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह स्वयं अदालत परिसर पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन के बाद ये तीनों कार्यकर्ता शिमला के रोहड़ू इलाके में एक होटल में छिपकर रह रहे थे। सनद रहे पूर्व में दिल्ली में हिमाचल सदन में भी आधी रात को दिल्ली पुलिस की रेड के मसले पर विवाद देख जा चुका है।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
