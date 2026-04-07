विभाग की गलती की वजह से नियमितीकरण में हुई देरी, पेंशन से वंचित रह गया शख्स; HC ने सुनाया यह फैसला
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि खंडपीठ के पहले दिए गए फैसलों के अनुसार ऐसे मामलों में कर्मचारियों को समय पर नियमित या पदोन्नत किया जाना चाहिए था। इसलिए प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को समय पर नियमित या पदोन्नत न करना विधिसम्मत नहीं था।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अंशकालिक (पार्ट-टाइम) सेवा को भी पेंशन की पात्रता तय करने में शामिल किया जाएगा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कुलदीप सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया और संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति की तारीख से कानून के अनुसार पेंशन दी जाए।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ने अंशकालिक जल वाहक के रूप में लगातार 10 साल की सेवा पूरी कर ली थी और हर कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों से अधिक काम किया था। ऐसे में वह नियमानुसार नियमितीकरण या पदोन्नति का हकदार था। लेकिन विभाग ने समय पर उसे नियमित या पदोन्नत नहीं किया और करीब 12 साल बाद उसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी में बदला गया। अदालत ने माना कि यह विभाग की चूक थी और इसके लिए कर्मचारी को नुकसान नहीं उठाना चाहिए।
'अगर नियमितीकरण होता तो वह पेंशन भोगी होता'
कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को 10 वर्ष की अंशकालिक सेवा पूरी करने के बाद ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियमित या पदोन्नत कर दिया जाता, तो वह पेंशन पाने का पात्र बन जाता। लेकिन नियमितीकरण में दो साल से अधिक की देरी होने के कारण वह नियमित सेवा के 10 साल पूरे नहीं कर सका और पेंशन से वंचित रह गया। अदालत ने इसे गलत ठहराया।
‘समय पर नियमितिकरण जरूरी, ऐसा नहीं करना विधिसम्मत नहीं’
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि खंडपीठ के पहले दिए गए फैसलों के अनुसार ऐसे मामलों में कर्मचारियों को समय पर नियमित या पदोन्नत किया जाना चाहिए था। इसलिए प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को समय पर नियमित या पदोन्नत न करना विधिसम्मत नहीं था।
दी जाए 'सांकेतिक नियमितीकरण या पदोन्नति'
अदालत ने विभाग को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को अंशकालिक जल वाहक के रूप में 10 साल की सेवा पूरी करने की तारीख से 'सांकेतिक नियमितीकरण या पदोन्नति' दी जाए। हालांकि इस नियमितीकरण पर कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इससे वह पेंशन के लिए पात्र हो सकेगा। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अंशकालिक सेवा की अवधि को भी पेंशन पात्रता तय करने में शामिल किया जाए।
हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन और बकाया राशि तीन महीने के भीतर दी जाए। यदि तय समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो बकाया राशि पर फैसले की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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