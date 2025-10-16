Hindustan Hindi News
12 साल के बच्चे की खुदकुशी मामले में महिला गिरफ्तार, अग्रिम जमानत खारिज होने पर पुलिस का एक्शन

Thu, 16 Oct 2025 10:53 PMSourabh Jain पीटीआई, शिमला, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में 12 साल के दलित बच्चे को जातिवादी गालियां देने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अदालत द्वारा महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद बुधवार देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद गुरुवार सुबह उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

यह घटना शिमला जिले के रोहड़ू के चिड़गांव क्षेत्र के लिमडा गांव में पिछले महीने सामने आई थी। जब 12 साल के बच्चे ने उस वक्त जहर खा लिया था, जब खेलते-खेलते एक घर में घुसने पर कुछ सवर्ण महिलाओं ने उसे जातिवादी गालियां देते हुए सजा के तौर पर उसे एक गौशाला में बंद कर दिया था। जिसके बाद बच्चे ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया था और उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की थी।

लड़के के पिता ने इस बारे में 20 सितंबर को पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उन्होंने 16 सितंबर की शाम को अपने बेटे को बिस्तर पर बेहोश पड़ा पाया, जिसके बाद वह उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां से उसे शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) रेफर कर दिया गया, जहां अगले दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बच्चे के पिता को अपनी पत्नी से पता चला कि उनका बेटा खेलते समय गलती से एक घर में चला गया था, जिसके बाद वहां रहने वाली उच्च जाति की तीन महिलाओं ने उसे अपमानित किया और गौशाला में बंद कर दिया। जिसके बाद सदमे में आकर उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस बीच, आरोपी महिला ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जिसके खारिज होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 127 (गलत तरीके से बंधक बनाना) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस बीच, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग ने पुलिस जांच पर असंतोष व्यक्त किया और जांच अधिकारी मंजीत सिंह को निलंबित करने का आदेश दिया। बुधवार को आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि शुरुआती चरण में ढिलाई के कारण जांच प्रभावित हुई।

