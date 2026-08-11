हिमाचल में पिता की हैवानियत, 6 साल के बेटे को नदी में फेंका; वारदात की क्या वजह?
हिमाचल के चंबा में एक शख्स ने अपने छह साल के बेटे को रावी नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। NDRF की टीम बच्चे की तलाश कर रही है।
हिमाचल प्रदेश के चम्बा में एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। आरोप है कि बच्चे के पिता ने उसे परेल पुल के पास काली माता मंदिर के नीचे उफनती रावी नदी में फेंक दिया। घटना के बाद से छह वर्षीय गगनदीप सिंह का कोई पता नहीं है। नदी के तेज बहाव के बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की टीम बच्चे की तलाश में जुटी है। मंगलवार तक उसका शव बरामद नहीं हो सका था।
बच्चे की तलाश जारी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चम्बा दिनेश शर्मा ने बताया कि परेल पुल के पास एक 6 साल के बच्चे को रावी नदी में फेंके जाने की सूचना मिली। पुलिस ने बच्चे के पिता हितेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आरोपित के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया गया है।
बेटे को नदी में फेंक दिया, बहन को किया फोन
पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार रात करीब नौ से दस बजे के बीच हुई। घटना के बाद हितेश कुमार ने कथित तौर पर अपनी बहन को फोन किया और बताया कि उसने अपने बेटे गगनदीप को रावी नदी में फेंक दिया है। इस सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की गई।
बच्चे के दादा ने की शिकायत
इस मामले में पुलिस में शिकायत बच्चे के दादा जयपाल ने की है। शिकायतकर्ता के अनुसार हितेश और उसकी पत्नी शारिका के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। परिवार के लोगों ने कई बार दोनों के बीच मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच तनाव बना रहा।
पति-पत्नी के बीच विवाद वजह
पुलिस को दिए बयान के मुताबिक 16 जुलाई को भी दोनों के बीच घर में विवाद हुआ था। इसके अगले दिन शारिका के भाई और अन्य रिश्तेदार चम्बा पहुंचे और महिला थाना चम्बा में शिकायत की। परिवार के लोगों के बीच बातचीत हुई, लेकिन विवाद का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। इसके बाद शारिका अपने मायके पक्ष के साथ अमृतसर चली गई। माना जा रहा है कि इसी विवाद के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया।
जांच के बाद ही सामने आएगी पूरी बात
शारिका का छोटा बेटा पुष्पेंद्र भी उसके साथ चला गया। वहीं बड़ा बेटा गगनदीप अपने पिता हितेश कुमार के साथ परेल स्थित क्वार्टर में रह रहा था। पुलिस फिलहाल परिवार में चल रहे इस विवाद को घटना की संभावित पृष्ठभूमि के रूप में देख रही है। हालांकि, बच्चे को रावी नदी में फेंकने के पीछे हितेश की वास्तविक मंशा क्या थी और घटना के समय वहां क्या हुआ, इसका पूरा पता जांच और पूछताछ के बाद ही चल सकेगा।
आरोपी से पूछताछ
ऐसे में पारिवारिक विवाद को घटना का अंतिम कारण मानना उचित नहीं होगा। जयपाल के बयान के आधार पर पुलिस ने सदर थाना चम्बा में हितेश कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 और 238 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। उधर, रावी नदी में बच्चे की तलाश लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम नदी और उसके आसपास के हिस्सों में खोज अभियान चला रही है।
तलाशी अभियान में आ रही मुश्किलें
नदी का बहाव तेज होने के कारण तलाशी अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। रेस्क्यू टीम संभावित स्थानों पर बच्चे की तलाश कर रही है। इस मामले में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि छह साल के गगनदीप के साथ उस रात वास्तव में क्या हुआ। पुलिस आरोपी पिता से पूछताछ के साथ घटनाक्रम की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है। मंगलवार तक बच्चे का शव बरामद नहीं हुआ था और नदी में तलाश जारी थी।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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