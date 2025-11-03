Cricket Logo
कपड़े की गेंदों से शुरुआत, विश्व कप तक का सफर; तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर की कहानी

संक्षेप: वर्ल्ड कप चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर के संघर्षों की एक अपनी कहनी है। रेणुका सिंह ठाकुर की मां सुनीता बताती हैं कि उनकी बेटी इलाके के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी। 

Mon, 3 Nov 2025 04:27 PMKrishna Bihari Singh भाषा, शिमला
विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर के संघर्षों की भी प्रेरणा देने वाली कहनी है। रेणुका सिंह ठाकुर की मां सुनीता का कहना है कि उनकी बेटी को बचपन में क्रिकेट का शौक था। रेणुका अपने इलाके के लड़कों के साथ घर में बने लकड़ी के बल्ले और कपड़े से बनी गेंदों से क्रिकेट खेलती थी। सुनीता ने यह भी कहा कि उनके दिवंगत पति क्रिकेट प्रेमी थे। वह चाहते थे कि रेणुका इस खेल में राष्ट्र का नाम रोशन करे।

3 साल की उम्र में पिता का निधन

मां सुनीता ने फाइनल से पहले रेणुका से बात की थी। उन्होंने बेटी से कहा था कि आज अपने लिए नहीं वरन देश के लिए खेलो और विश्व कप जीतो। रेणुका जब 3 साल की थी तब उनके पिता केहर सिंह ठाकुर का निधन हो गया था।

पिता की इच्छा थी बच्चों में कोई क्रिकेटर बने

सुनीता ने बेटी की उपलब्धि पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मेरे पति क्रिकेट प्रेमी थे और उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चों में से कोई एक खेल में जाए। आज भले ही वह हमारे साथ नहीं हैं लेकिन मेरी बेटी रेणुका ने उनके सपनों को पूरा किया है।

कपड़े से गेंद बना लड़कों के साथ खेला

सुनीता ने आगे कहा कि रेणुका को शुरू से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। वह बचपन से ही लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी। वह जब छोटी थी तब कपड़े से गेंद बनाकर लकड़ी के बल्ले से खेला करती थी।

चाचा ने पहचानी प्रतिभा

मां सुनीता ने बताया कि रेणुका के चाचा ने बेटी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें क्रिकेट में आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने रेणुका को धर्मशाला स्थित क्रिकेट अकादमी में डाला जहां से इस तेज गेंदबाज के क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई।

खिताबी जीत में अहम भूमिका

शिमला जिले के रोहड़ू तहसील के पारसा गांव की रहने वाली रेणुका ने भारतीय टीम की विश्व कप की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई। नवी मुंबई में रविवार को खेले गए फाइनल में जब भी दक्षिण अफ्रीका का विकेट गिरता तो रेणुका के परिवार के सदस्य जयकारा लगाते। रेणुका के परिवार ने विश्व कप में जीत का जश्न मनाने के लिए सोमवार को पूरे गांव को दावत दी।

सीख लिया है दबाव से निपटना

वहीं तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने वर्ल्ड कप जीतने का श्रेय टीम की एकजुटता और महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के अनुभव को दिया। उन्होंने कहा कि टीम ने दबाव से निपटना सीख लिया है। टीम की गेंदबाजी में ढेर सारे विकप्ल हैं। इससे दबाव हावी नहीं होता है। हमें फाइनल के दबाव के बारे में पता था इसलिए हमारे प्रदर्शन पर बुरा असर नहीं पड़ा।

