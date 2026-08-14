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बिना जांच के कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकते, हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसल

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कर्मचारी को बिना अपने पक्ष रखने का मौका दिए और बिना जांच किए ऐसे नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। 

बिना जांच के कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकते, हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसल
हिमाचल हाईकोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर बड़ा फैसल

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में साफ किया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारी को केवल आरोपों के आधार पर बिना नियमित विभागीय जांच के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर कर्मचारी पर लगाए गए आरोप उसके चरित्र या ईमानदारी पर सवाल खड़े करते हैं और उनका स्वरूप कलंककारी है, तो उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना जरूरी है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना नौकरी से हटाना कानून की कसौटी पर टिक नहीं सकता।

चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंदर नेगी की खंडपीठ ने यह फैसला कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे क्लर्क की अपील पर सुनाया। बेंच ने एकल पीठ द्वारा 31 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले को रद्द करते हुए कर्मचारी की सेवा समाप्ति के आदेश को भी निरस्त कर दिया। अदालत ने माना कि कर्मचारी को नौकरी से हटाने से पहले विभाग ने नियमित विभागीय जांच नहीं करवाई, जबकि उस पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के थे।

क्या है मामला?

मामला शिक्षा विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी से जुड़ा है, जिसे उसकी मां की मौत के बाद नवंबर 2009 में अनुकंपा आधार पर अनुबंध क्लर्क नियुक्त किया गया था। साल 2016 में विभाग ने उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच करवाई। जांच के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) ने विभाग को बताया कि कर्मचारी की तरफ से जमा किया गया जमा दो का प्रमाणपत्र उसके रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है और वह फर्जी है। इसके बाद विभाग ने मार्च 2016 में कारण बताओ नोटिस जारी किया और कर्मचारी का जवाब संतोषजनक न मानते हुए मई 2016 में उसे नौकरी से हटा दिया।

कर्मचारी ने कोर्ट में कहा कि उसने जिस स्कूल से पढ़ाई की थी, वह अस्तित्व में है और उसका सरकार को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। उसने यह भी बताया कि वह करीब सात सालों से विभाग में काम कर रहा था। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि फर्जी दस्तावेज देने या धोखाधड़ी जैसे आरोप सीधे तौर पर कर्मचारी की प्रतिष्ठा और चरित्र को प्रभावित करते हैं। ऐसे आरोपों को अदालत ने कलंककारी माना।

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'सिर्फ कारण बताओं नोटिस जार कर नौकरी से नहीं हटा सकते'

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह के मामलों में केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुबंध कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया जा सकता। विभाग को नियमित विभागीय जांच करनी चाहिए, जिसमें कर्मचारी को सबूत पेश करने और अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिले। कोर्ट ने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई कार्रवाई किसी व्यक्ति के लिए गंभीर नागरिक परिणाम पैदा कर सकती है।

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इन्हीं टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने कर्मचारी की अपील स्वीकार करते हुए उसकी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर आरोपों के आधार पर बिना विभागीय जांच के कार्रवाई की जाती है।

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रिपोर्ट-यूके शर्मा

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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