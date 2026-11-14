कंगना पर FIR को लेकर कांग्रेस-BJP में तकरार, सुक्खू सरकार के मंत्री ने ठहराया सही
भाजपा सांसद कंगना रनौत पर शिमला के बालूगंज थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद हिमाचल प्रदेश में सियासी विवाद बढ़ गया है। सुक्खू सरकार के एक मंत्री ने ऐक्शन को सही ठहराया है।
भाजपा सांसद कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट पर शिमला में दर्ज FIR को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई को सही ठहराया है, जबकि भाजपा ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से उठाया गया कदम बताया है। सुक्खू सरकार में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंगना रनौत की टिप्पणियों को झूठा बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एफआईआर पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है।
मंत्री जगत सिंह नेगी ने संभाला मोर्चा
हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की ओर से जारी पुस्तक ऐतिहासिक है। इसमें कई दशकों की घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। पुस्तक में BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भूमिका का भी विश्लेषण किया गया है। पुस्तक में दर्ज तथ्यों का जवाब देने के बजाय भाजपा और आरएसएस के नेता निचले स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं। पुस्तक में लिखी बातों से भाजपा और आरएसएस तिलमिला गए हैं।
गलत हैं तथ्य तो होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई
नेगी ने कहा कि किसी व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए झूठी और तथ्यहीन बातें प्रचारित करना उचित नहीं है। सोशल मीडिया पर की गई कोई टिप्पणी मानहानिकारक है या उसमें गलत तथ्य दिए गए हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें बदले की भावना कहां से आ गई? देश के लिए योगदान देने वाले व्यक्ति और उनके परिवार के बारे में बिना तथ्यों के आरोप लगाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
सबके लिए समान होना चाहिए कानून
उधर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कंगना रनौत ने भी अपनी निजी राय रखी है लेकिन सुक्खू सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर रहे हैं। प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस से जुड़े सोशल मीडिया पेजों से भाजपा नेताओं के खिलाफ भी टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए।
सोनिया गांधी को लेकर पोस्ट पर एफआईआर
गौररतलब है कि इस मामले में मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ 13 नवंबर को शिमला के बालूगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह कार्रवाई कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के विदेशी मूल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सहित संजय गांधी की मौतों से जुड़ी सोशल मीडिया टिप्पणियों को लेकर की गई शिकायत पर हुई। शिकायतकर्ता अतुल शर्मा ने कंगना के सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट से 10 नवंबर को साझा की गई पोस्ट पर आपत्ति जताई थी।
साझा किया था वीडियो
शिकायत के अनुसार, कंगना ने सोनिया गांधी परिवार से जुड़ा एक पुराना वीडियो साझा किया था। इसमें सोनिया गांधी को 'रहस्यमयी विदेशी नागरिक' बताते हुए इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की मौतों का जिक्र उनके राजनीतिक उत्थान के संदर्भ में किया गया था। पोस्ट में 'हाउ कन्वीनिएंट' यानी 'कितना सुविधाजनक' जैसी टिप्पणी भी की गई थी। इसमें संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी को परिवार के आवास से बाहर किए जाने का उल्लेख भी बताया गया है।
जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने कहा कि पोस्ट में तीनों नेताओं की मौतों और उसके बाद हुई राजनीतिक घटनाओं को एक साथ प्रस्तुत कर संदेह पैदा करने वाला कथानक बनाया गया है। इस तरह की सामग्री से विदेशी मूल के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक भावनाएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने पोस्ट के मूल लिंक, प्रकाशन की तारीख, समय सहित डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और साझा किए गए वीडियो के स्रोत और वास्तविक संदर्भ की जांच करने की मांग की थी।
इन धाराओं में केस दर्ज
शिमला पुलिस ने बीएनएस की धारा 353(2), 196(1)(बी) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट के प्रसार, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाओं और सार्वजनिक शांति पर उसके संभावित प्रभाव की भी जांच करने का अनुरोध किया था।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
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