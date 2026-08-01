गटर जेनरेशन… कंगना रनौत के खिलाफ लखनऊ पुलिस में शिकायत; किसने की FIR की मांग?
भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ लखनऊ के हुसैनगंज थाने में शिकायत दी गई है। यही नहीं कंगना पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग उठाई गई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ लखनऊ के हुसैनगंज थाने में FIR दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत दी गई है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हुसैनगंज थाने में तहरीर दी और कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत पर 'जेन जेड' छात्र-छात्राओं, युवाओं के खिलाफ अपमानजनक, जनभावनाओं को आहत करने वाले बयान देने का आरोप लगाया।
गटर जेनरेशन बोलने के आरोप
लखनऊ के हुसैनगंज थाने में दी गई तहरीर में कहा गया है कि नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के संबंध में कंगना रनौत ने बीते 30 जुलाई को एक सार्वजनिक बयान में प्रदर्शनकारी युवाओं, छात्र-छात्राओं, महिलाओं और नई पीढ़ी के संबंध में अपमानजनक टिप्पणियां की। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि कंगना रनौत ने देश की बेटियों को कथित तौर पर 'गटर जेनरेशन' कहा।
युवा पीढ़ी के अपमान का आरोप
तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि कंगना रनौत ने 'जेन जेड' बेटियों के माता-पिता को भी अपमानित किया। कंगना ने सवाल किया कि कौन इन्हें जन्म दे रहा और इनकी परवरिश कर रहा है। तहरीर में यह भी कहा गया है कि यह प्रदर्शनकारियों का ही नहीं वरन पूरी नई पीढ़ी, महिलाओं, युवाओं और उनके माता-पिता, परिवारों का अपमान है।
इन आरोपों में FIR दर्ज करने की मांग
सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने, धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने, शांति भंग के लिए उकसाने के साथ ही अन्य प्रासंगिक धाराओं में FIR दर्ज कर के विधिसम्मत कार्रवाई संपन्न कराने की मांग की है।
फिल्मी सीन्स का अपने खिलाफ इस्तेमाल से नाराज
इस बीच कंगना रनौत ने अपनी फिल्मों के सीन का खुद के खिलाफ इस्तेमाल करने पर सोशल मीडिया यूजर्स पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के काम से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। कंगना ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए लिखा कि आप मेरी फिल्मों के उन दृश्यों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनमें अभिनय करने के लिए मुझे करोड़ों रुपये मिलते हैं।
कल आपके बच्चे भी होंगे शिकार
कंगना ने आगे कहा कि आप उन बड़े कार्यक्रमों की झलकियां दिखाना चाहते हैं, जहां मैं अपनी पूरी टीम, कार्यक्रम आयोजकों और सुरक्षा व्यवस्था के बीच होती हूं। क्या आप इनका इस्तेमाल करके संवेदनशील किशोरों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वे भी सड़क या स्कूल के कार्यक्रमों में या छोटे-छोटे क्लबों में ऐसा ही कर सकते हैं? क्या दोनों स्थितियां एक ही जैसी हैं? दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। आज आप दूसरों के बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, कल आपके बच्चे भी शिकार होंगे।
इतनी गंदगी, इतनी अभद्रता नहीं देखी
दरअसल, CJP प्रदर्शनकारियों पर कंगना रनौत हाल ही में निशाना साधा था। इंस्टाग्राम पर साझा पोस्ट में कंगना ने लिखा था कि जेन-जेड के प्रदर्शनों से जुड़े ये वीडियो देख उबकाई आती है। मैंने पहले कभी एक ही जगह पर इतनी गंदगी, इतनी अभद्रता नहीं देखी। इन्हें कौन पैदा कर रहा है और शह दे रहा है।
गटर जेनरेशन के बयान पर बवाल
प्रदर्शन में शामिल युवतियों को निशाने पर लेते हुए कंगना ने कहा था कि आंदोलन में इनका सबसे ज्यादा निंदनीय था। स्वतंत्र महिलाएं कठोर फैसले लेती हैं। अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही भी प्रदर्शित करती हैं। यह तथाकथित पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी है। मैं इन्हें 'गटर जेनरेशन' कहती हूं। कंगना के इस कथित बयान को लेकर सियासी माहौल गर्म है। इस बयान को लेकर विरोधी कंगना पर हमले बोल रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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