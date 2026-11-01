'असम आ जाओ धक्का देकर बांग्लादेश में घुसा दूंगा...' राहुल गांधी पर बरसे CM हिमंत- VIDEO
उन्होंने तीखे अंदाज में कहा- अगर इतना ही बांग्लादेश के लिए प्यार है, तो राहुल जी जाकर चुनाव बांग्लादेश से लड़ो। सीएम ने धक्का देकर बांग्लादेश भेजने तक की बात कह दी।
असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को शिमला में पार्टी की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा- "अगर इतना ही बांग्लादेश के लिए प्यार है, तो राहुल जी जाकर चुनाव बांग्लादेश से लड़ो।" सीएम ने धक्का देकर बांग्लादेश भेजने तक की बात कह दी।
'असम आ जाओ धक्का देकर बांग्लादेश में घुसा दूंगा...'
हिमंत ने सभा में बरसते हुए कहा- "ये बांग्लादेशी यहां नहीं चलेगा। अगर इतना ही बांग्लादेश के लिए प्यार है, तो राहुल जी जाकर चुनाव बांग्लादेश से लड़ो।" इसके बाद हिमंत ने बरसते हुए कहा- “आप असम आ जाओ, धक्का देकर मैं आपको बांग्लादेश घुसा दूंगा। आप आ जाओ, इतना बांग्लादेश से प्यार है, तो आ जाओ असम में, मैं और सुवेंदु आपको पैराशूट लैंडिग करवा दूंगा।”
हिमंत का ऐलान, अब कांग्रेस नहीं आने वाली है
हिमत ने ऐलान करते हुए ये तक कह दिया कि अब कभी कांग्रेस नहीं आने वाली। उन्होंने कहा- “उधर जाकर तख्त बदलो। लेकिन भारत में शासन तब बदलता है, जब लोगों के दिल में आता है कि सरकार को बदलना है। वोट से बदलते हैं। ईवीएम से बदलते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों अभी कभी कांग्रेस आने वाला नहीं है।”
लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली में बरसे हिमंत
'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि BJP वोट नहीं, दिल चुराती है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस न केवल EVM पर बल्कि बैलेट पेपर पर भी हार रही है, जैसा कि हाल ही में कई राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के चुनावों में देखा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि BJP वोट नहीं, दिल चुराती है।"
EVM का विरोध, लेकिन इनकी मदद से कांग्रेस ने बनाई सरकार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार को सत्ता में लाने में मदद की थी। सरमा ने राहुल गांधी को रायबरेली से अपनी जीत और लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी स्थिति साफ करने की चुनौती दी, और सुक्खू पर यह भी दबाव डाला कि वे बताएं कि उन्हीं मशीनों से मिले मैंडेट के आधार पर वे पद पर क्यों बने हुए हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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