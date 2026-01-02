Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़College professor and three girl students booked for ragging and sexual harassment in Himachal
3 छात्राओं ने रैगिंग और प्रोफेसर ने अश्लील हरकतें कीं, पीड़ित छात्रा की इलाज के दौरान मौत

3 छात्राओं ने रैगिंग और प्रोफेसर ने अश्लील हरकतें कीं, पीड़ित छात्रा की इलाज के दौरान मौत

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग और उत्पीड़न की दर्दनाक घटना सामने आई है। तीन सीनियर छात्राओं ने एक छात्रा की रैगिंग की और कॉलेज के प्रोफेसर ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। पिटाई और उत्पीड़न के कारण छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसकी मौत हो गई।

Jan 02, 2026 01:21 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग और उत्पीड़न की दर्दनाक घटना सामने आई है। तीन सीनियर छात्राओं ने एक छात्रा की रैगिंग की और कॉलेज के प्रोफेसर ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। पिटाई और उत्पीड़न के कारण छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित एक सरकारी कॉलेज के तीन छात्राओं पर रैगिंग और जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। जबकि एक प्रोफेसर पर 19 साल की छात्रा के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। लड़की की पिछले साल 26 दिसंबर को लुधियाना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

मृतक छात्रा के पिता की शिकायत के बाद इस संबंध में गुरुवार को मामला दर्ज किया गया। मृतक छात्रा के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 18 सितंबर 2025 को उनकी बेटी को तीन सीनियर छात्राओं- हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने पीटा, जबकि कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं।

ये भी पढ़ें:हिमाचल : मेडिकल कॉलेज में जूनियर की रैगिंग, दो सीनियर छात्र निलंबित

शिकायतकर्ता ने बताया कि पिटाई और उत्पीड़न के कारण लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सदमे में थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसलिए पहले शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकी।

पुलिस ने बताया कि बीएनएस की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 3(5) (सामान्य इरादा) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में जांच की जा रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।