बेटी का एडमिशन कराने लंदन गए थे मुख्यमंत्री, किसने उठाया यात्रा का खर्चा; खुद सीएम सुक्खू ने बताया

बेटी का एडमिशन कराने लंदन गए थे मुख्यमंत्री, किसने उठाया यात्रा का खर्चा; खुद सीएम सुक्खू ने बताया

संक्षेप:

मुख्यमंत्री की इस यात्रा के बारे में भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने सदन में सवाल पूछा था, लेकिन सदन में परमार के मौजूद न होने के कारण इस पर बात नहीं हो सकी। हालांकि इसके बावजूद सुक्खू सवाल का जवाब देना चाहते थे।

Dec 04, 2025 07:23 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करीब तीन महीने पहले अपनी बेटी का कॉलेज एडमिशन कराने के लिए लंदन गए थे, और इस यात्रा पर हुए खर्च को लेकर वह तब से ही विपक्ष के निशाने पर थे। हालांकि अब उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि उनकी बेटी के कॉलेज में एडमिशन के लिए लंदन यात्रा का सारा खर्च उन्होंने ही उठाया था।

हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इस बारे में जानकारी देते हुए सुक्खू ने गुरुवार को कहा कि MLA के पास सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा करने का विकल्प भी होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जेब से खर्चा किया था और सभी भुगतान की जानकारी भी दी गई है। विधानसभा में दिए एक बयान में उन्होंने कहा, 'मेरी बेटी के प्रवेश के लिए मेरी लंदन यात्रा निजी थी और पूरा खर्च मैंने ही उठाया था।'

मुख्यमंत्री की इस यात्रा के बारे में भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने सदन में सवाल पूछा था और यह एजेंडा में भी लिस्टेड था, लेकिन सदन में परमार के मौजूद न होने के कारण इस पर बात नहीं हो सकी। हालांकि इसके बावजूद सुक्खू सवाल का जवाब देना चाहते थे, लेकिन स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वह प्रश्नकाल के बाद बयान दे सकते हैं।

तब मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'मैं यह बयान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरे लंदन दौरे के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है।' बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सितंबर में लंदन गए थे।

