CM सुक्खू के प्रधान निजी सचिव को केंद्र में मिली नई जिम्मेदारी, इस विभाग की संभालेंगे कमान

हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब एक और बड़े अधिकारी को केंद्र में सेवाएं देने के लिए बुलाया गया है। इसके बाद अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अफसरों की संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी।

हिमाचल प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों को केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारियां मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 2011 बैच के आईएएस अफसर विवेक भाटिया को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नई दिल्ली स्थित युवा कार्यक्रम विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत उनकी नई नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। उनके साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारियों की संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी।

डीओपीटी के आदेश के अनुसार, विवेक भाटिया की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि उन्हें तत्काल वर्तमान दायित्वों से कार्यमुक्त किया जाए, जिससे वह नई जिम्मेदारी संभाल सकें। आदेश में यह भी कहा गया है कि नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर उन्हें नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं विवेक भाटिया विवेक भाटिया इस समय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने उन्हें उद्योग विभाग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा था। इससे पहले वह चंबा और बिलासपुर के उपायुक्त के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह मूल रूप से हमीरपुर जिले के निवासी हैं और प्रशासनिक कार्यशैली के कारण उन्हें अनुभवी अधिकारियों में गिना जाता है।

केंद्र में हिमाचल कैडर के आईएएस अफसरों की संख्या बढ़ी हाल के समय में हिमाचल प्रदेश कैडर के कई आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। इससे पहले आईएएस निपुण जिंदल को आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव और आईएएस राकेश कुमार प्रजापति को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में निदेशक नियुक्त किया जा चुका है। विवेक भाटिया की नियुक्ति के साथ ही केंद्र में हिमाचल कैडर के अधिकारियों की मौजूदगी और मजबूत होगी।

हिमाचल प्रदेश में आईएएस अधिकारियों का स्वीकृत कैडर 153 पदों का है। विवेक भाटिया के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद केंद्र सरकार में कार्यरत हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारियों की संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी।

हिमाचल के ये आईएएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान में हिमाचल कैडर के 22 आईएएस अधिकारी विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें अनुराधा ठाकुर, भरत हरबंस लाल खेड़ा, मनीष गर्ग, डॉ. रजनीश, सुभाशीष पंडा, अमनदीप गर्ग, पुष्पेंद्र राजपूत, मीरा मोहंती, प्रियतु मंडल, कदम संदीप बसंत, मानसी सहाय ठाकुर, रोहन चंद ठाकुर, ललित जैन, ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर, डॉ. रिचा वर्मा, पंकज राय, हरिकेश मीणा, देवश्वेता बनिक, कृतिका कुलहरी, आशुतोष गर्ग, अरिंदम चौधरी और निधि पटेल शामिल हैं।

2 और आईएएस ने भी किया आवेदन इस बीच, आईएएस अधिकारी डॉ. यूनुस और राघव शर्मा ने भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है। इनके मामलों पर केंद्र सरकार के स्तर पर विचार चल रहा है। यदि इन दोनों के नामों को मंजूरी मिलती है तो हिमाचल से केंद्र में सेवाएं देने वाले अधिकारियों की संख्या और बढ़ जाएगी।

वहीं, सचिव स्तर के अधिकारियों में सी. पालरासू, अभिषेक जैन और ए. शाइनामोल को प्रदेश सरकार पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनापत्ति (एनओसी) दे चुकी है। हालांकि, इन अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़े अंतिम आदेश अभी केंद्र सरकार की ओर से जारी नहीं हुए हैं।