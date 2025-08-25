CM Sukhu dares BJP to file complaint with CBI if it suspects graft in Pekhubela project CM सुक्खू का BJP को खुली चुनौती, अगर संदेह है तो CBI या ED में शिकायत दर्ज कराएं, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
CM सुक्खू का BJP को खुली चुनौती, अगर संदेह है तो CBI या ED में शिकायत दर्ज कराएं

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को पेखुबेला सौर परियोजना में भ्रष्टाचार का संदेह तो वह सीबीआई या ईडी में शिकायत दर्ज कराए। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, शिमलाMon, 25 Aug 2025 09:12 PM
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पेखुबेला सौर परियोजना में भ्रष्टाचार और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को भाजपा को खुली चुनौती दी। सीएम सुक्खू ने कहा कि अगर भाजपा को किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या कार्यान्वयन कंपनी को किसी तरह का फायदा पहुंचाने का संदेह है तो वह सीबीआई और ईडी में शिकायत दर्ज कराए।

इस मुद्दे पर भाजपा के बिक्रम सिंह द्वारा शुरू की गई चर्चा का जवाब देते हुए सुक्खू ने कहा कि 32 मेगावाट की यह परियोजना डूबी नहीं है, बल्कि भारी बारिश के कारण इसका संचालन रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 15 सितंबर से चालू हो जाएगी।

परियोजना की क्रियान्वयन कंपनी को लाभ पहुंचाने के आरोपों से इनकार करते हुए सुक्खू ने कहा कि कंपनी के लंबित भुगतान रोक दिए गए हैं। इसमें बैंक गारंटी भी शामिल है। परियोजना का संचालन हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्र सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम द्वारा तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सिंह को पेखुबेला परियोजना को लेकर कुछ डर हो गया है।

बिक्रम सिंह ने कहा था कि पेखुबेला परियोजना की परिकल्पना क्षेत्र में हरित क्रांति लाने के लिए की गई थी। लेकिन, यह परियोजना खराब इंजीनियरिंग, घटिया डिजाइन और गलत जगह के चयन के कारण भारी बारिश के दौरान डूब गई। उन्होंने कहा कि यह परियोजना जरूरी ऊंचाई पर स्थापित नहीं की गई थी, जिसके कारण यह डूब गई। इन्वर्टर और अन्य उपकरण काम नहीं कर रहे थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना को क्रियान्वित करने वाली कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। कंपनी अनुबंध की इस शर्त का उल्लंघन कर रही है कि वह 8 सालों तक रखरखाव और संचालन का दायित्व संभालेगी।

सीएम सुक्खू ने कहा कि सीबीआई पहले से ही पेखुबेला मामले से संबंधित एचपीपीसीएल के पूर्व महाप्रबंधक और मुख्य अभियंता की मौत की जांच कर रही है। यदि विपक्ष के पास कोई सबूत है तो वह सीबीआई को दे सकता है।

बता दें कि एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी 10 मार्च को लापता हो गए थे। 18 मार्च को बिलासपुर जिले में रहस्यमय परिस्थितियों में उनका शव मिला था। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि उनके पति को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। बीमारी के दौरान भी उन्हें जानबूझकर देर रात तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था।

विमल नेगी मौत मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने एक जांच रिपोर्ट पेश किया था। इसमें एचपीपीसीएल कर्मचारियों के बयानों में उत्पीड़न से लेकर धमकियों और एक फर्म (ठेकेदार) को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए दबाव बनाने तक कई अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया था।

