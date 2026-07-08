कुल्लू में बादल फटने से बाढ़, पुल समेत कई सड़कें बहीं; हिमाचल में तबाही के खौफनाक मंजर
Cloudburst in Kullu: कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हो गई। बाढ़ में दो पुल समेत कई सड़कें बह गईं। बाढ़ और तबाही के कई वीडियो सामने आए हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 14 जुलाई तक अलर्ट जारी किया है।
Cloudburst in Kullu: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से तबाही शुरू हो गई है। कुल्लू में बादल फटने से बाढ़ में दो पुल समेत कई सड़कें बह गईं। राजधानी शिमला सहित अनेक इलाकों में बुधवार सुबह से रुक-रुक कर वर्षा हो रही है। कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया और कुछ क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। सबसे अधिक चिंता 11 जुलाई को लेकर है, जब प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान सिरमौर जिले के जट्टन बैराज में 70.5 मिलीमीटर, मंडी में 56.2 मिलीमीटर, मंडी जिले के मुरारी देवी में 50.0 मिलीमीटर, धर्मशाला में 46.3 मिलीमीटर, हमीरपुर जिले के नेरी में 38.5 मिलीमीटर, पालमपुर में 32.8 मिलीमीटर, सुंदरनगर में 27.2 मिलीमीटर और बिलासपुर में 20.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सुंदरनगर, कांगड़ा और मुरारी देवी में गरज के साथ बिजली चमकी। नारकंडा में 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलीं।
14 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार 8 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 9 और 10 जुलाई को भी अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 11 जुलाई को प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसके बाद 12, 13 और 14 जुलाई को भी अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है।
कुल्लू की गड़सा घाटी में फटा बादल, 2 पुल बहे
कुल्लू जिले की गड़सा घाटी के शिलानाला क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों में बादल फटने की घटना सामने आई है। इसके बाद गड़सा खड्ड का जलस्तर अचानक बढ़ गया। खड्ड पर बनी एक-दो पुलियां बाढ़ के पानी में बह गईं। राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। खड्ड के किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। प्रशासन ने आसपास के लोगों से सतर्क रहने और जोखिम वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की है।
शिमला-मनाली में लगातार हो रही बारिश
मनाली और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह से लगातार बारिश होती रही। वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम ठंडा हो गया। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नदी-नालों के किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। कुल्लू जिले में बीती रात से रुक-रुक कर बारिश जारी रहने से ब्यास सहित कई नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने लोगों के लिए एहतियाती एडवाइजरी जारी की है।
उधर, शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में मॉनसून की पहली तेज बारिश का असर ग्रामीण इलाकों में दिखाई देने लगा है। गानवी से क्याओ और कूट पंचायतों को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग बंद हो गया है। गानवी खड्ड में जलस्तर बढ़ने से बना अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इससे दोनों पंचायतों के लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। समेज खड्ड क्षेत्र के ऊपरी हिस्सों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक बाढ़ आने से कई स्थानों पर सड़कें पानी में डूब गईं और यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने लोगों से मौसम की चेतावनियों पर नजर रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।