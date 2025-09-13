cloud burst in himachal pradesh many vehicles submerged under debri imd yellow alert हिमाचल प्रदेश में फिर फटा बादल, मलबे में दबी कई गाड़ियां; IMD का येलो अलर्ट, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़cloud burst in himachal pradesh many vehicles submerged under debri imd yellow alert

हिमाचल प्रदेश में फिर फटा बादल, मलबे में दबी कई गाड़ियां; IMD का येलो अलर्ट

Himachal Pradesh Cloud Burst: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शनिवार तड़के बादल फटने का मामला सामने आया है। बादल फटने के कारण कई गाड़ियां मलबे में दब गईं हैं और खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है।

Mohammad Azam पीटीआई, शिमलाSat, 13 Sep 2025 11:38 AM
share Share
Follow Us on
हिमाचल प्रदेश में फिर फटा बादल, मलबे में दबी कई गाड़ियां; IMD का येलो अलर्ट

Himachal Pradesh Cloud Burst: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शनिवार तड़के बादल फटने का मामला सामने आया है। बादल फटने के कारण कई गाड़ियां मलबे में दब गईं और खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि बादल फटने की घटना नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के नम्होल क्षेत्र के गुटराहन गांव में हुई। मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी कश्मीर सिंह ने बताया कि पानी के तेज बहाव के कारण मलबा खेतों में जमा हो गया और फसलें नष्ट हो गईं। कई वाहन मलबे में दब गए। इस बीच, शनिवार सुबह राजधानी शिमला में धुंध छाई रही और दृश्यता कुछ मीटर तक कम हो गई। धुंध की वजह से स्कूल समय में वाहनों से आने-जाने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई इलाके के लोगों को भी बारिश और पानी के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अटारी-लेह मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-तीन), औट-सैंज मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-305) और अमृतसर-भोटा मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-503ए) समेत कुल 503 सड़कें शुक्रवार शाम को यातायात के लिए बंद कर दी गईं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण राज्य में लगभग 953 बिजली ट्रांसफार्मर और 336 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं।

इस साल मॉनसून में हिमाचल प्रदेश का मौसम काफी नुकसानदायक भी रहा है। कई इलाकों में बादल फटने और भारी बारिश के कारण कारण काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान कई लोगों की जानें भी गई हैं और करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। हालांकि, आनेव वाले दिनों में मॉनसूनी बारिश में कमी के बाद ये परेशानियां दूर हो सकती हैं।

Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।