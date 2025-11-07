नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद मंडी में तनाव, आमने-सामने दो समुदाय; बुलानी पड़ी फोर्स

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बुधवार को तनाव की स्थिति बन गई। यहां नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने और उसके अपहरण की कोशिश के आरोपों के बाद दो समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा हुआ है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बुधवार को तनाव की स्थिति बन गई। यहां नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने और उसके अपहरण की कोशिश के आरोपों के बाद दो समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए। पुलिस थाने के बाहर दोनों समुदाय के लोगों ने भारी हंगामा किया। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए मंडी पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न की घटना के बाद दो पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से है। इसके बाद आरोपी ने भी लड़की के परिजनों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है।

इस मामले की जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि लड़की कुछ दिन पहले सकूल से लौट रही थी। इस दौरान आरोपी युवक ने लड़की का पीछा किया और उसे कार में खींचने की कोशिश की। जब लड़की ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग गया।ॉ