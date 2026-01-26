Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़चंबाHimachal Pradesh Chamba Snowfall snatches two lives dog guard dead bodies for four days
चंबा: बर्फ में बुझीं दो जिंदगियां, चार दिन तक शवों की रखवाली करता रहा डॉग

चंबा: बर्फ में बुझीं दो जिंदगियां, चार दिन तक शवों की रखवाली करता रहा डॉग

संक्षेप:

Jan 26, 2026 05:58 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, चंबा
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में भारी बर्फबारी के बीच एक झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है। भरमाणी माता मंदिर के ऊपर दुर्गम पहाड़ियों में लापता हुए दो युवकों के शव पांच दिन बाद भारी बर्फबारी के बीच बरामद कर लिए गए हैं। इस हादसे के बीच सबसे भावुक कर देने वाला दृश्य वह रहा, जब उनके साथ गया पालतू कुत्ता चार दिन तक बर्फ और ठंड में अपने मालिकों के शवों के पास डटा रहा।

मृतकों की पहचान 19 वर्षीय विकसित राणा और उसके 13 वर्षीय ममेरे भाई पीयूष के रूप में हुई है। दोनों को फोटोग्राफी और रील बनाने का शौक था। 23 जनवरी को दोनों भरमाणी माता मंदिर के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में वीडियो शूट करने गए थे। उनके साथ कैंपिंग का कुछ सामान और एक पालतू कुत्ता भी था। इसी दौरान अचानक मौसम बिगड़ गया और इलाके में तेज बर्फबारी शुरू हो गई। खराब मौसम और घने कोहरे के कारण दोनों युवक रास्ता भटक गए। उसी दिन शाम को परिजनों से उनकी आखिरी बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने खुद को सुरक्षित बताया था। लेकिन इसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

चार से पांच फीट तक जमी बर्फ

इनके बर्फबारी में लापता होने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने पर्वतारोही दल, पुलिस और ग्रामीणों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इलाके में चार से पांच फीट तक जमी बर्फ, दुर्गम पहाड़ियां और लगातार खराब मौसम खोज अभियान में बड़ी बाधा बने। ड्रोन के जरिए भी तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। मौसम साफ होने के बाद भारतीय वायु सेना के दो हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन में लगाए गए।

आज सुबह दोबारा अभियान शुरू किया गया। पहले एक युवक का शव पहाड़ी पर एक पेड़ के पास मिला। कुछ समय बाद पास के एक नाले से दूसरे युवक का शव भी बरामद कर लिया गया। दोनों शवों को वायु सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए भरमौर लाया गया। सर्च ऑपरेशन में शामिल सात सदस्यीय दल भी सुरक्षित वापस लौट आया।

दृश्य ने सभी को भावुक कर दिया

जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक दृश्य ने सभी को भावुक कर दिया। युवकों के साथ गया कुत्ता कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच अपने मालिकों के शवों के पास बैठा मिला। बताया जा रहा है कि वह बिना भोजन और पानी के चार दिन तक वहीं रहा और शवों की जैसे रखवाली करता रहा। बाद में कुत्ते को सुरक्षित नीचे लाया गया।

दोनों के शव बरामद कर लिए गए

इस बारे में चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि भरमाणी माता मंदिर के ऊपर लापता हुए दोनों युवकों का रेस्क्यू अभियान पूरा कर लिया गया है और दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस कठिन अभियान में भारतीय वायु सेना, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, पर्वतारोही दल और ग्रामीणों के सहयोग की सराहना की।

लोगों की आंखें नम

भरमौर के जन प्रतिनिधि और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह बेहद पीड़ादायक हादसा है और भविष्य में खराब मौसम के दौरान लोगों को ऐसे दुर्गम इलाकों में जाने से रोका जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सफल रेस्क्यू के लिए प्रशासन और वायु सेना का आभार जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस हादसे से पूरे भरमौर और आसपास के इलाकों में शोक का माहौल है। बर्फीली पहाड़ियों में बुझीं दो युवा जिंदगियों के साथ उनके वफादार कुत्ते की मौजूदगी लोगों की आंखें नम कर गई है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Himachal Pradesh News

