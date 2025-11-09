OPS बहाल होने के बाद केंद्र सरकार ने लगाया आर्थिक प्रतिबंध, हिमाचल CM का बड़ा आरोप

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को दावा करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सुक्खू ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने राज्य पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को दावा करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के करसई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा कर रही है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग में लगातार अड़चनें डाली जा रही हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में हमीरपुर की पूरी तरह अनदेखी की गई। क्षेत्र के तीन विधायक होने के बावजूद किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। सुक्खू के आरोपों के बाद हिमचाल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सुक्खू दिनभर झूठे दावे करते रहते हैं और अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ते हैं।