Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Centre imposed financial restrictions after we restored old pension Sukhwinder singh sukkhu allegation on modi sarkar
OPS बहाल होने के बाद केंद्र सरकार ने लगाया आर्थिक प्रतिबंध, हिमाचल CM का बड़ा आरोप

OPS बहाल होने के बाद केंद्र सरकार ने लगाया आर्थिक प्रतिबंध, हिमाचल CM का बड़ा आरोप

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को दावा करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सुक्खू ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने राज्य पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं।

Sun, 9 Nov 2025 09:46 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को दावा करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के करसई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा कर रही है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग में लगातार अड़चनें डाली जा रही हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में हमीरपुर की पूरी तरह अनदेखी की गई। क्षेत्र के तीन विधायक होने के बावजूद किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। सुक्खू के आरोपों के बाद हिमचाल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सुक्खू दिनभर झूठे दावे करते रहते हैं और अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ते हैं।

जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं भी कीं। सुक्खू ने कहा कि मंजहली में पटवार सर्कल और स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला जाएगा। इसके साथ ही महिला मंडलों को ₹1 लाख की अनुदान राशि और 100 कुर्सियां भी दी जाएंगी। सु्क्खू ने ऐलान करते हुए कहा कि प्रत्येक महिला मंडल भवन के निर्माण के लिए ₹10 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मंजहली पंचायत की सड़कों के सुधार कार्यों के लिए ₹50 लाख पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। सुक्खू ने कहा कि सरकार का मकसद हर पंचायत तक विकास पहुंचाना है और महिलाओं को सशक्त बनाना उसकी प्राथमिकता में शामिल है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।