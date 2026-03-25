भारतीय इतिहास के सिलेबस में होने चाहिए राजतरंगिणी और नीलमत पुराण जैसे ग्रंथ, सेमिनार में उठी मांग
कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने यह भी सुझाव दिया कि राजतरंगिणी और नीलमत पुराण को इतिहास के सिलेबस में भी शामिल किया जाना चाहिए। कश्मीर अध्ययन केंद्र की ओर से दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी ‘पुरातन कश्मीर का सर्वांगिक विश्लेषण: नीलमत पुराण और राजतरंगिणी की दृष्टि में' का आयोजन किया गया था।
भारत में इतिहास लेखनकी शैली और दृष्टि दुनिया से थोड़ी अलग है। इस दृष्टि और शैली से अनभिज्ञता के कारण पश्चिमी इतिहासकार और यह मान बैठते हैं कि भारत में इतिहास लेखन की कोई परम्परा नहीं रही है। यह मान्यता वास्तविकता से कोसों दूर है। इतिहास लेखन की भारतीय शैली में तथ्यों को नीरस के बजाय आलंकारिक और सरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए नीलमत पुराण और राजतंरगिणी जैसे ग्रंथों को पढ़ते समय इतिहास लेखन की भारतीय शैली से परिचय जरूरी हो जाता है, तभी सटीक निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कश्मीर अध्ययन केंद्र में 23 और 24 मार्च को आयोजित सेमिनार में ये बातें रखी गईं।
इस दौरान मुख्य वक्ता कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने यह भी सुझाव दिया कि राजतरंगिणी और नीलमत पुराण को इतिहास के सिलेबस में भी शामिल किया जाना चाहिए। कश्मीर अध्ययन केंद्र की ओर से दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी ‘पुरातन कश्मीर का सर्वांगिक विश्लेषण: नीलमत पुराण और राजतरंगिणी की दृष्टि में' का आयोजन किया गया था। इसका समापन मंगलवार को हुआ। इस सेमिनार में दोनों ग्रंथों और भारत एवं जम्मू-कश्मीर के इतिहास में उनके महत्व को लेकर कई महत्वपूर्ण शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए।
समकालीन संकटों का समाधान हैं प्राचीन ग्रंथ: आशुतोष भटनागर
जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली के निदेशक श्री आशुतोष भटनागर ने अपने बीज वक्तव्य में एक महत्वपूर्ण वैचारिक बिंदु रखा। उन्होंने कहा कि नीलमत पुराण और राजतरंगिणी केवल अतीत के दस्तावेज़ नहीं हैं, बल्कि वे 'जीवंत परंपरा' के वाहक हैं। आशुतोष भटनागर ने इन ग्रंथों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि नीलमत पुराण और राजतरंगिणी जैसे ग्रंथ आज की जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में पूरी तरह सक्षम हैं। उनकी दृष्टि में इन रचनाओं को किसी एक सीमित कालखंड में बांधकर नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये भारतीय दार्शनिक और सामाजिक चेतना के शाश्वत स्तंभ हैं।
इसी व्यापकता को देखते हुए उन्होंने पुरजोर आह्वान किया कि इन ग्रंथों को केवल अतीत की वस्तु न मानकर वर्तमान और भविष्य के मार्गदर्शक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। प्रो. अग्निहोत्री ने कहा कि नीलमत पुराण और राजतंरिगिणी जैसे ग्रंथों को इतिहास के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करना चाहिए। यदि अन्य स्त्रोंतों को भी सामने रखकर इनको पढ़ा-पढ़ाया जाता है तो संतुलित निष्कर्षो तक पहुंचने की संभावना अधिक रहती है। दो दिनों के इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के अकादमिक डीन प्रदीप कुमार भी मौजूद रहे।
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