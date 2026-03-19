कश्मीर अध्ययन केंद्र को नोडल एजेंसी के रूप में करेंगे विकसित, सेमिनार में बोले कुलपति सत प्रकाश बंसल
कुलपति बंसल ने कहा कि कश्मीर अध्ययन केंद्र को हम एक नोडल एजेंसी के रूप में विकसित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि कश्मीर अध्ययन केन्द्र को इस रूप में विकसित किया जाएगा कि वह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर कार्य कर रही संस्थाओं के साथ एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करे।
जम्मू-कश्मीर को लेकर चलने वाला विमर्श सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक महत्व को लेकर भी अहम है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कश्मीर अध्ययन केंद्र की ओर से आयोजित सेमिनार के पहले दिन कुलपति सत प्रकाश बंसल ने यह बात कही। राष्ट्रीय संगोष्ठी 'रिविजिटिंग : पार्टीशन एण्ड द ऑकुपाइड टेरिटरीज ऑफ भारत' को संबोधित करते हुए कहा कश्मीर अध्ययन केंद्र को हम एक नोडल एजेंसी के रूप में विकसित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि कश्मीर अध्ययन केन्द्र को इस रूप में विकसित किया जाएगा कि वह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर कार्य कर रही संस्थाओं और संस्थानों के साथ एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर सके।
विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक तथ्यपूर्ण विमर्श बनाने में सहायता मिलेगी। प्रो. बंसल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विमर्श सुरक्षा ही नहीं, संस्कृति की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण देश की संवेदनाएं इस प्रदेश से गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि दुष्प्रचार को अलग हटकर सही आख्यान निर्मित किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत लम्बे समय बाद अपनी सही कहानी कहने की स्थिति में आ रहा है और इसलिए जम्मू-कश्मीर को सच दुनिया को बताने का यही सही समय है।
इस अवसर पर बीज वक्ता के रूप में बोलते हुए वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन आलोक बंसल ने कहा कि जनगणना के आंकड़ों ने एक देश के रूप में भारत को कितना और कैसे प्रभावित किया है। इस पर शोध करने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभाजन कई कारण थे, उनमें से एक बड़ा कारण जनगणना के आंकड़े भी थे। इसके कारण एक बड़े वर्ग में अलग देश बनाने की मनोवृत्ति ने जन्म लिया।कैप्टन बंसल ने कहा कि अगर किसी भू-भाग पर अनधिकृत रूप से किया गया कब्जा कभी न कभी हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि लोगों की स्मृति में वह भू-भाग बना रहे।
आशुतोष भटनागर ने बताया- क्यों याद रखना जरूरी है विभाजन
संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए जम्मू-कश्मीर अध्ययन केन्द्र के निदेशक आशुतोष भटनागर ने कहा कि विभाजन और अनधिकृत कब्जों से जुड़ी स्मृतियों को याद करना कई बार असुविधाजनक लगता है, लेकिन भविष्य में गलत निर्णयों से बचने के लिए ऐसी स्मृतियों को याद रखना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने विभाजन जैसी विभीषिकाओं को जिस जिस जिजीविषा से झेला है और आगे बढ़ा है, उसका भी स्मरण आवश्यक है।
इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित जम्मू-कश्मीर अध्ययन केन्द्र के सचिव रंजन चौहान, विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रो. चंद्रदीप सिंह, कश्मीर अध्ययन केन्द्र के निदेशक प्रो. मलकीत सिंह, पुस्तकालाध्यक्ष डॉ विक्रम शर्मा, वित्त अधिकारी प्रतिमा पठानिया, परीक्षा नियंत्रक जतिंदर गर्ग सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, संकाय-सदस्य, शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन कश्मीर अध्ययन केन्द्र के सहायक आचार्य डॉ. अजय कुमार और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. जयप्रकाश सिंह ने किया।
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