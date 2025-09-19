केंद्र सरकार का हिमाचल के लिए बड़ा आदेश, मनरेगा में अब 150 दिन तक रोजगार की गारंटी

प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा राहतभरा कदम उठाया है। अब राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत ग्रामीण इलाकों में 100 की बजाय 150 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा राहतभरा कदम उठाया है। अब राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत ग्रामीण इलाकों में 100 की बजाय 150 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू होगी और प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी।

प्रदेश में मॉनसून के इस सीजन में आई आपदाओं बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं ने हजारों परिवारों की आजीविका पर गहरा असर डाला है। खेती-बाड़ी और बागबानी को हुए नुकसान से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। ऐसे में रोजगार की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त रोजगार की मांग की थी। इस पर विचार करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार देने की सिफारिश की। इसे अब केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया है। इस स्थिति में ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी बढ़ाना आवश्यक है ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके। अब प्रदेश के प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को 150 दिन तक रोजगार की गारंटी रहेगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहले से स्वीकृत मनरेगा परियोजनाओं का ही उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर लेबर बजट को भी बढ़ाया जा सकेगा। मनरेगा की सभी शर्तें और प्रक्रियाएं जैसे मजदूरी का समय पर भुगतान, सोशल ऑडिट, पंचायतों की भूमिका, पारदर्शिता और जवाबदेही पहले की तरह लागू रहेंगी।

गौरतलब है कि अब तक मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता रहा है। लेकिन आपदा प्रभावित परिस्थितियों में पहली बार पूरे राज्य के सभी जिलों में यह अवधि 150 दिन तक कर दी गई है। इससे हजारों परिवारों को न केवल अतिरिक्त रोजगार मिलेगा बल्कि आपदा से कमजोर हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी संबल मिलेगा। इस फैसले से न केवल प्रभावित परिवारों को तात्कालिक राहत मिलेगी बल्कि रोजगार बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। मजदूरी के रूप में होने वाला नकद प्रवाह स्थानीय बाजारों में भी रौनक लौटाएगा। साथ ही, मनरेगा के तहत बनने वाले विकास कार्यों से ग्रामीण ढांचे को मजबूती मिलेगी।

बता दें कि हिमाचल में इस बार मॉनसून ने भारी तबाही हुई है। मानसून सीजन में अब तक 148 भूस्खलन, 98 फ्लैश फ्लड और 47 बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस मानसून सीजन में अब तक 427 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 481 लोग घायल और 46 लोग लापता हैं। मंडी में सबसे ज्यादा 66, कांगड़ा में 57, चंबा में 50 और शिमला में 48 लोगों ने जान गंवाई है। अब तक 1,664 मकान पूरी तरह ढह चुके हैं और 7,195 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ है। 2,478 मवेशियों और 26 हजार से अधिक पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो चुकी है।

राज्य सरकार के प्रारंभिक आकलन के अनुसार अब तक का कुल नुकसान 4,754 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। सबसे ज्यादा क्षति लोक निर्माण विभाग की सड़कों और पुलों को हुई है।