Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़CBI registers DA case against ED Assistant Director Vishal Deep in Rs 600 crore scholarship scam in Himachal Pradesh
हिमाचल 600 करोड़ छात्रवृत्ति घोटाला मामला: CBI ने ED के असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज किया केस

हिमाचल 600 करोड़ छात्रवृत्ति घोटाला मामला: CBI ने ED के असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज किया केस

संक्षेप:

सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के असिस्टेंट डायरेक्टर विशाल दीप और उनके भाई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। सीबीआई का यह मामला हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा है, जिसमें विशाल दीप कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे थे।  

Dec 26, 2025 09:06 am ISTPraveen Sharma शिमला/चंडीगढ़, वार्ता
share Share
Follow Us on

सीबीआई ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के असिस्टेंट डायरेक्टर विशाल दीप और उनके भाई विकास दीप के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। सीबीआई का यह मामला हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा है, जिसमें विशाल दीप कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे थे। ईडी हिमाचल प्रदेश में 600 करोड़ रुपये के एससी/एसटी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में कार्रवाई कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीबीआई ने गुरुवार को कहा कि 21 अगस्त, 2025 को दोनों भाइयों की 1 मार्च 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच की आय और व्यय की जांच के लिए प्रारंभिक जांच शुरू की गई तो इस अवधि के दौरान, उनकी संयुक्त संपत्ति उनकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में कथित रूप से 231.48 प्रतिशत बढ़ी हुई थी।

सीबीआई के अनुसार, उनकी अनुमानित आय 40.28 लाख रुपये थी, जबकि उनका खर्च 98.29 लाख रुपये से अधिक था। नौ महीनों में उनकी संपत्ति लगभग 9.20 लाख रुपये से बढ़कर 44.44 लाख रुपये हो गई।

उनके खिलाफ 23 दिसंबर, 2025 को औपचारिक मामला दर्ज किया गया। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा है, जिसमें विशाल दीप कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे थे। उन पर आरोपियों को गिरफ्तारी की धमकी देने और 2.5 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।

शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 25 दिसंबर 2024 को जाल बिछाया। अभियान के दौरान विशाल दीप भाग निकला, जबकि उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में विशाल दीप को भी गिरफ्तार किया गया।

इस मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में सीबीआई के एक डीएसपी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। आरोपियों ने आरोप लगाया है कि इसमें सीबीआई के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे और ईडी की जांच के दायरे में आए कुछ शिक्षण संस्थानों की मदद कर रहे थे।

हालांकि, कई शिक्षण संस्थानों ने आगे आकर विशाल दीप के साथ-साथ कुछ अन्य ईडी अफसरों और निजी व्यक्तियों पर भी गलत काम करने का आरोप लगाया।

इस बीच, ईडी ने कहा कि उसकी जांच शिमला में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई उस एफआईआर से शुरू हुई है जिसमें एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। ईडी ने पीएमएलए के अंतर्गत तीन सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन दायर किया है। लगभग 30.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। 80 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। 3.30 करोड़ रुपये की जमा राशि फ्रीज की है और अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News ED Enforcement Directorate

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।