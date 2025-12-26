हिमाचल 600 करोड़ छात्रवृत्ति घोटाला मामला: CBI ने ED के असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज किया केस

संक्षेप: सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के असिस्टेंट डायरेक्टर विशाल दीप और उनके भाई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। सीबीआई का यह मामला हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा है, जिसमें विशाल दीप कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे थे।

सीबीआई ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के असिस्टेंट डायरेक्टर विशाल दीप और उनके भाई विकास दीप के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। सीबीआई का यह मामला हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा है, जिसमें विशाल दीप कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे थे। ईडी हिमाचल प्रदेश में 600 करोड़ रुपये के एससी/एसटी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में कार्रवाई कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सीबीआई ने गुरुवार को कहा कि 21 अगस्त, 2025 को दोनों भाइयों की 1 मार्च 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच की आय और व्यय की जांच के लिए प्रारंभिक जांच शुरू की गई तो इस अवधि के दौरान, उनकी संयुक्त संपत्ति उनकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में कथित रूप से 231.48 प्रतिशत बढ़ी हुई थी।

सीबीआई के अनुसार, उनकी अनुमानित आय 40.28 लाख रुपये थी, जबकि उनका खर्च 98.29 लाख रुपये से अधिक था। नौ महीनों में उनकी संपत्ति लगभग 9.20 लाख रुपये से बढ़कर 44.44 लाख रुपये हो गई।

उनके खिलाफ 23 दिसंबर, 2025 को औपचारिक मामला दर्ज किया गया। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा है, जिसमें विशाल दीप कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे थे। उन पर आरोपियों को गिरफ्तारी की धमकी देने और 2.5 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।

शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 25 दिसंबर 2024 को जाल बिछाया। अभियान के दौरान विशाल दीप भाग निकला, जबकि उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में विशाल दीप को भी गिरफ्तार किया गया।

इस मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में सीबीआई के एक डीएसपी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। आरोपियों ने आरोप लगाया है कि इसमें सीबीआई के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे और ईडी की जांच के दायरे में आए कुछ शिक्षण संस्थानों की मदद कर रहे थे।

हालांकि, कई शिक्षण संस्थानों ने आगे आकर विशाल दीप के साथ-साथ कुछ अन्य ईडी अफसरों और निजी व्यक्तियों पर भी गलत काम करने का आरोप लगाया।