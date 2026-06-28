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चंबा में दर्दनाक हादसा! गहरी नदी में गिरी कार; 4 की मौत

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, चंबा
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हिमाचल प्रदेश के चंबा में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां गहरी नदी में कार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि यह घटना नदी पर बने एक बांध के पास हुई।

चंबा में दर्दनाक हादसा! गहरी नदी में गिरी कार; 4 की मौत

हिमाचल प्रदेश में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के चंबा जिले में नकरोड़-हिमगिरी मार्ग पर एक कार बैरा सिउल नदी में गिर गई, जिससे उसमें सवार चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि यह घटना नदी पर बने एक बांध के पास हुई। पुलिस के अनुसार, चुराह उपमंडल में शनिवार देर रात हुए इस हादसे में कार में सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

इस हादसे की जानकारी रविवार सुबह मिली, जिसके बाद तिस्सा पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंचीं। तिस्सा थाना प्रभारी तथा अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा संचालित बैरा सिउल बांध चुराह क्षेत्र में स्थित 180 मेगावाट क्षमता की रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजना है। बताया जा रहा है कि मारे गए चारों लोग चुराह उपमंडल की टिकरीगढ़ ग्राम पंचायत के निवासी थे। हालांकि, उनकी पहचान और वाहन के मालिक की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

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लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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