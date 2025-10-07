Bus hit by landslide in Bilaspur, several feared dead हिमाचल में भूस्खलन की चपेट में आई बस, अब तक 15 शव बरामद, बचाव कार्य जारी, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
हिमाचल में भूस्खलन की चपेट में आई बस, अब तक 15 शव बरामद, बचाव कार्य जारी

हादसे के समय बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। अब तक 15 शव बरामद होने की खबर सामने आई है, जबकि कई यात्री लापता बताए जा रहे हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाTue, 7 Oct 2025 08:28 PM
हिमाचल प्रदेश में हो रही मूसलाधार वर्षा के बीच बिलासपुर जिले से मंगलवार शाम दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। घटना झंडूता उपमंडल के बरठीं क्षेत्र में भल्लू पुल के समीप एक निजी बस के भूस्खलन की चपेट में आने से हुई है। भारी बारिश के बाद अचानक पहाड़ी से मलबा और बड़े-बड़े पत्थर बस पर आ गिरे, जिससे बस पूरी तरह मलबे में दब गई। हादसे के समय बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। अब तक 15 शव बरामद होने की खबर सामने आई है, जबकि कई यात्री लापता बताए जा रहे हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं। अब तक दो बच्चियों को जीवित बाहर निकाला गया है। कई यात्रियों को अचेत अवस्था में निकालकर अस्पताल भेजा गया है। यह संतोषी नामक निजी बस मरोतन से घुमारवीं जा रही थी और अचानक भूस्खलन की चपेट में आ गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस कठिन घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने और घायलों को तुरंत उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री शिमला से पूरे हालात की निगरानी कर रहे हैं और जिला प्रशासन के निरंतर संपर्क में हैं।तेज बारिश और अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू कार्य में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन राहत दल लगातार प्रयासरत हैं कि मलबे में दबे सभी लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके।

रिपोर्ट : युके शर्मा

Himachal Pradesh News Road Accident

