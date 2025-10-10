Brother of Himachal BJP chief arrested in rape case, BJP says case is politically motivated हिमाचल भाजपा प्रमुख के बड़े भाई रेप के आरोप में गिरफ्तार, पीड़िता बोली- बिना इजाजत वहां छूने लगे, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Brother of Himachal BJP chief arrested in rape case, BJP says case is politically motivated

हिमाचल भाजपा प्रमुख के बड़े भाई रेप के आरोप में गिरफ्तार, पीड़िता बोली- बिना इजाजत वहां छूने लगे

पीड़ित महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह लंबे समय से एक बीमारी से पीड़ित थी और मंगलवार, 7 अक्टूबर को सोलन के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित वैद्यशाला में आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए वैद्य राम कुमार के पास पहुंची थी।

Sourabh Jain पीटीआई, सोलन, हिमाचल प्रदेशFri, 10 Oct 2025 07:09 PM
share Share
Follow Us on
हिमाचल भाजपा प्रमुख के बड़े भाई रेप के आरोप में गिरफ्तार, पीड़िता बोली- बिना इजाजत वहां छूने लगे

हिमाचल प्रदेश में भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई को शुक्रवार को पुलिस ने 25 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करने वाले वैद्य राम कुमार बिंदल पर मेडिकल जांच के बहाने इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है। हालांकि भाजपा ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित कृत्य बताया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) गौरव सिंह ने पीटीआई को बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।

इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि राज्य भाजपा अध्यक्ष के बड़े भाई राम कुमार पर 7 अक्टूबर को महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट करते हुए दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता ने अगले दिन 8 अक्टूबर को इस बारे में सोलन के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी राम कुमार को सोलन से गिरफ्तार कर लिया गया।

पीड़ित महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह लंबे समय से एक बीमारी से जूझ रही है, जिसका आयुर्वेदिक इलाज कराने मंगलवार, 7 अक्टूबर को वह सोलन के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित वैद्यशाला में वैद्य राम कुमार के पास पहुंची थी। महिला ने कहा कि इस दौरान उसकी तकलीफ सुनने के बाद आरोपी वैद्य राम कुमार ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी बीमारी को 100 प्रतिशत ठीक कर देगा और इस संदर्भ में उसने एक किताब भी दिखाई।

महिला की शिकायत के अनुसार, बातचीत के दौरान आरोपी ने उससे यौन संबंधी समस्याओं के बारे में पूछताछ की और उसकी सहमति लिए बिना उसके गुप्तांगों (प्राइवेट पार्ट) की जांच शुरू कर दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मेडिकल जांच के बहाने उसके साथ बलात्कार किया गया और इसके बाद वह किसी तरह आरोपी को धक्का देकर वहां से भागने में सफल रही।

उधर प्रदेश भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के संयोजक करण नंदा ने इस बारे में आरोपी शख्स का बचाव किया है। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, 'इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है... संबंधित व्यक्ति की उम्र 78 साल है और वह एक अच्छी सार्वजनिक छवि वाले शख्स हैं।' भाजपा नेता ने आगे कहा कि 'उन्होंने सनातन धर्म को मजबूत करने में बहुत योगदान दिया है। ऐसे में यह मामला राजनीति से प्रेरित शरारती कृत्य लग रहा है।'

पुलिस ने बताया कि महिला से शिकायत मिलने के बाद इस मामले में उसने बीएनएस की धारा 64 और 68 के तहत बलात्कार और यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने मौके से तकनीकी सबूतों को इकट्ठा किया, साथ ही राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर नमूने एकत्र किए। सभी सबूतों का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।