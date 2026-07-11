बहन ने टोका तो भाई ने आरी से कर दिया हमला, चाचा-दादी को भी नहीं बख्शा; क्या मामला?
भाई मां को गालियां दे रहा था और ये सब देख बहन ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा। भाई का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने बहन पर कथित तौर पर आरी से हमला कर दिया।
हिमाचल प्रदेश के ऊना के दुलैहड़ गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटा अपनी ही मां के सात गाली-गलौज कर रहा था और जब बहन ने उसे ऐसा करने से मना किया तो भाई ने कथित तौर पर अपनी बहन पर आरी से हमला कर दिया। पीड़िता का कहना है कि इस दौरान भाई ने उसका रास्ता रोका और मारपीट भी की।
बहन का कहना है कि भाई मां को गंदी गालियां दे रहा था और कई बार मना करने के बाद भी रुक नहीं रहा था। इसी बात भाई का गुस्सा और सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने हमला कर दिया। यही नहीं युवक ने इस दौरान चाचा और दादी को भी नहीं बख्शा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बहन ने भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई
22 वर्षीय पीड़ित बहन ने भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के मुताबिक, वह शुक्रवार सुबह 7 बजे ब्रश कर रही थी। इसी दौरान भाई ने किसी बात को लेकर मां को गाली देना शुरू कर दिया।
आरोपी को बुरा लगा बहन का टोकना?
पुलिस ने बताया कि ‘बहन ने अपने भाई को समझाने की कोशिश की और कहा कि मां के साथ इस तरह का बुरा व्यवहार न करे। आरोपी को बहन की यह बात बुरी लग गई और बहस के बीच ही उसने आरी उठा ली और उसपर हमला कर दिया। इस हमले में बहन को कान के पास गंभीर चोट आई है।’
बीच-बचाव करने पहुंचा चाचा-दादी पर भी हमला
वहीं चिल्लाने की आवाज सुनते ही पीड़िता की दादी बीच-बचाव करने पहुंची लेकिन आरोपी ने उन्हें भी नहीं बख्शा। पुलिस का कहना है कि इसके बाद बीच-बचाव करने उतरे पीड़िता के चाचा को भी चोटें आई हैं।
पड़ोसी लेकर गए अस्पताल
पुलिस के मुताबिक, हमले के बाद आस-पास मौजूद पड़ोसी युवती को दुलैहड़ में मौजूद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गए। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने युवती का एक्सरे और सिर का स्कैन करवाने के लिए कहा ताकि किसी भी अंदरूनी घाव का पता लगाया जा सके।
बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं 126(2), 115(2), और 352 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, मेडिकल प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है।
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