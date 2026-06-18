Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमाचल में खाई में गिरी बोलेरो, एक ही परिवार के 6 लोगों समेत 7 की मौत; मुंडन संस्कार से लौटते समय हादसा

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
Follow us on Google News
share

हिमाचल प्रदेश के चंबा में बुधवार देर रात मुंडन संस्कार से वापस लौटते वक्त बोलेरो कार 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 सगे भाइयों समेत छह लोग एक ही परिवार के हैं।

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक भीषण सड़क हादसे में एक परिवार के छह सदस्यों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। हादसा बुधवार देर रात चुराह विधानसभा क्षेत्र के पुखरी-मसरूंड मार्ग पर माणी जीरो के पास हुआ, जहां एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान चुन्नी लाल (65), देवी लाल (62), बबली देवी पत्नी मोती राम (45), मोती राम (50), अनीता कुमारी (20), कुंता देवी (53), मनोहर लाल (34) के रूप में हुई हैं। इनमें चुन्नी लाल, देवी लाल और मोती राम सगे भाई हैं।

ये भी पढ़ें:फोटो खींचते हुए नदी में गिरे और बहने लगे हिमाचल आए पर्यटक, बाल-बाल बची जान;VIDEO

मुंडन संस्कार से लौट रहा था परिवार

यह हादसा उस समय हुआ जब पंचायत कुठेड़ के महल गांव के निवासी एक मुंडन संस्कार समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। परिवार और गांव के लोग काकड़ोथा गांव में आयोजित धाम में शामिल हुए थे और देर रात समारोह से लौटते समय यह दुर्घटना हो गई। हादसे के बाद पूरे महल गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। सात लोगों की एक साथ मौत से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है।

देर रात हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, हादसा रात करीब 2 बजे के आसपास हुआ। बोलेरो गाड़ी अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। अंधेरे और खड़े ढलान के कारण बचाव अभियान काफी कठिन रहा। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर सभी शवों को खाई से बाहर निकाला।

ये भी पढ़ें:चंबा में पर्यटकों की कार खाई में गिरी; गुजरात के 6 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर

एसपी ने की मौतों की पुष्टि

चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना में सात लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मृतकों में एक ही परिवार के छह सदस्य शामिल हैं, जबकि सातवां व्यक्ति भी उसी गांव का निवासी था। सभी मृतक पंचायत कुठेड़ के महल गांव के रहने वाले थे।

पुलिस को सुबह मिली हादसे की जानकारी

पुलिस को हादसे की सूचना गुरुवार सुबह मिली थी। इसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे के बाद सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि वाहन अनियंत्रित होने के कारण यह हादसा हुआ, हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्घटनास्थल पर सड़क किनारे पर्याप्त सुरक्षा अवरोधक (क्रैश बैरियर) नहीं थे और यदि वहां मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होती तो हादसे की गंभीरता कम हो सकती थी।

हिमाचल में हर साल सड़क हादसों में मरते हैं 1000 लोग

गौरतलब है कि चंबा जिला हाल के महीनों में कई बड़े सड़क हादसों का गवाह बना है। 29 मई को बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग पर एक इनोवा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 8 पर्यटकों की मौत हुई थी। इससे पहले 10 मई को भी चंबा में हुए एक सड़क हादसे में गुजरात के छह पर्यटकों की जान चली गई थी। हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में करीब एक हजार लोगों की मौत होती है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

ये भी पढ़ें:हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, तेज आंधी के साथ होगी झमाझम बारिश
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News Road Accident News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।