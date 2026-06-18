हिमाचल में खाई में गिरी बोलेरो, एक ही परिवार के 6 लोगों समेत 7 की मौत; मुंडन संस्कार से लौटते समय हादसा

हिमाचल प्रदेश के चंबा में बुधवार देर रात मुंडन संस्कार से वापस लौटते वक्त बोलेरो कार 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 सगे भाइयों समेत छह लोग एक ही परिवार के हैं।

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक भीषण सड़क हादसे में एक परिवार के छह सदस्यों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। हादसा बुधवार देर रात चुराह विधानसभा क्षेत्र के पुखरी-मसरूंड मार्ग पर माणी जीरो के पास हुआ, जहां एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान चुन्नी लाल (65), देवी लाल (62), बबली देवी पत्नी मोती राम (45), मोती राम (50), अनीता कुमारी (20), कुंता देवी (53), मनोहर लाल (34) के रूप में हुई हैं। इनमें चुन्नी लाल, देवी लाल और मोती राम सगे भाई हैं।

मुंडन संस्कार से लौट रहा था परिवार यह हादसा उस समय हुआ जब पंचायत कुठेड़ के महल गांव के निवासी एक मुंडन संस्कार समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। परिवार और गांव के लोग काकड़ोथा गांव में आयोजित धाम में शामिल हुए थे और देर रात समारोह से लौटते समय यह दुर्घटना हो गई। हादसे के बाद पूरे महल गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। सात लोगों की एक साथ मौत से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है।

देर रात हुआ हादसा पुलिस के अनुसार, हादसा रात करीब 2 बजे के आसपास हुआ। बोलेरो गाड़ी अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। अंधेरे और खड़े ढलान के कारण बचाव अभियान काफी कठिन रहा। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर सभी शवों को खाई से बाहर निकाला।

एसपी ने की मौतों की पुष्टि चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना में सात लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मृतकों में एक ही परिवार के छह सदस्य शामिल हैं, जबकि सातवां व्यक्ति भी उसी गांव का निवासी था। सभी मृतक पंचायत कुठेड़ के महल गांव के रहने वाले थे।

पुलिस को सुबह मिली हादसे की जानकारी पुलिस को हादसे की सूचना गुरुवार सुबह मिली थी। इसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे के बाद सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि वाहन अनियंत्रित होने के कारण यह हादसा हुआ, हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्घटनास्थल पर सड़क किनारे पर्याप्त सुरक्षा अवरोधक (क्रैश बैरियर) नहीं थे और यदि वहां मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होती तो हादसे की गंभीरता कम हो सकती थी।

हिमाचल में हर साल सड़क हादसों में मरते हैं 1000 लोग गौरतलब है कि चंबा जिला हाल के महीनों में कई बड़े सड़क हादसों का गवाह बना है। 29 मई को बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग पर एक इनोवा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 8 पर्यटकों की मौत हुई थी। इससे पहले 10 मई को भी चंबा में हुए एक सड़क हादसे में गुजरात के छह पर्यटकों की जान चली गई थी। हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में करीब एक हजार लोगों की मौत होती है।