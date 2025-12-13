Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
BJP president Nadda said Congress government in Himachal is working with a merrymaking mindset

खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा है...; नड्डा ने किसके लिए कही यह बात
खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा है...; नड्डा ने किसके लिए कही यह बात

खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा है...; नड्डा ने किसके लिए कही यह बात

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। कहा कि यहां की सरकार लापरवाह मानसिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के विकास को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका दो इंजन वाली सरकार है।

Dec 13, 2025 03:03 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, शिमला
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। कहा कि यहां की सरकार लापरवाह मानसिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के विकास को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका दो इंजन वाली सरकार है।

शिमला में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और केंद्र द्वारा विभिन्न मदों के तहत दिए गए धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इन मदों में मकान निर्माण, सड़क मरम्मत और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की मानसिकता "खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा है" की है। नड्डा ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को 'तदर्थ सरकार' करार दिया, जिसमें मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार पर काम कर रहे हैं।

नड्डा ने कहा कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि घुसपैठियों की मदद से देश चलाने की चाह रखने वालों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सरकार बनाएगी।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले सरकार सभी के समर्थन से सत्ता में आती थी लेकिन एक विशेष जाति, वर्ग, धर्म तक ही सीमित रहती थी। लेकिन 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 'प्रधान सेवक' बनकर देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और राजपथ से कर्तव्यपथ की ओर अग्रसर हुए।

