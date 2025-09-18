bjp mp Kangana Ranaut slams Rahul Gandhi on vote chori allegations said When someone cannot cook they spit on your plate खाना नहीं बना तो थाली में थूक देंगे; राहुल गांधी पर फिर भड़कीं कंगना रनौत, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
खाना नहीं बना तो थाली में थूक देंगे; राहुल गांधी पर फिर भड़कीं कंगना रनौत

कंगना रनौत ने कहा कि यह एक तरह का हास्य है, एक तरह का मजाक है, क्योंकि उनकी रुचि विकास में नहीं है। बिहार हो या कोई और चुनाव, उनकी कोई रुचि नहीं है। आप जाकर केस दर्ज करवा सकते हैं, आप कोर्ट जाकर अपना सबूत जमा कर सकते हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, मंडीThu, 18 Sep 2025 05:19 PM
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज वोट चोरी के मुद्दे पर नए आरोपों के साथ हाजिर हुए। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नए दावे करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को नष्ट करने वालों को बचा रहे हैं। उन्होंने यह दावा करने के लिए कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र के डेटा का हवाला दिया कि चुनावों से पहले कांग्रेस समर्थकों के वोट जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। अब इस नए दावे पर हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत बुरी तरह भड़क गईं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वोट चोरी का आरोप केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, लेकिन कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या कई अन्य राज्यों में नहीं।

मंडी में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने आईं कंगना रनौत ने कहा कि यह एक तरह का हास्य है, एक तरह का मजाक है, क्योंकि उनकी रुचि विकास में नहीं है। बिहार हो या कोई और चुनाव, उनकी कोई रुचि नहीं है। आप जाकर केस दर्ज करवा सकते हैं, आप कोर्ट जाकर अपना सबूत जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके बजाय आप यहाँ-वहाँ केवल मीडिया ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वोट चोरी का आरोप केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, लेकिन कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या कई अन्य राज्यों में नहीं।

कंगना ने आदगे कहा कि इस तरह के बयान देकर वे न केवल संविधान का अपमान करते हैं, बल्कि वे एक बुरे हारने वाले के रूप में सामने आते हैं। जब कोई खाना नहीं बना पाता, तो वह आपकी थाली पर थूक देता है, यह वैसा ही चरित्र दिखाया जा रहा है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती।

आज चुनाव आयोग पर हमला करते हुए राहुल ने कहा कि चुनाव निकाय को वोट चोरों को बचाना बंद कर देना चाहिए और कर्नाटक सीआईडी द्वारा मतदाता हटाने की जांच के लिए मांगी गई जानकारी एक सप्ताह के भीतर देनी चाहिए। गांधी ने यहां कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो यह निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि वह "संविधान की हत्या में शामिल है।

